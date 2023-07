Al-Khelaifi est enfin un patron, Nabil Djellit adore

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Nasser Al-Khelaifi a enfin évoqué le dossier Kylian Mbappé devant la presse avec franchise. Un discours rare de la part du président du PSG mais nécessaire selon Nabil Djellit. Ce dernier était séduit par l'attitude nouvelle du président parisien.

Finis les discours convenus et plats, Nasser Al-Khelaifi a montré les dents ce mercredi. Il faut dire que la gestion du cas Kylian Mbappé fatigue le PSG, après deux ans de feuilleton quasi ininterrompu. Le président parisien ne peut plus tolérer que la tête de gondole du projet veuille quitter le navire gratuitement. Il a été beaucoup plus cash qu'habituellement devant les journalistes, présents à Poissy pour l'arrivée de Luis Enrique et la présentation du centre d'entraînement. « C'est non négociable. J'ai été très choqué de savoir qu'il avait l'intention de partir gratuitement [...] S'il ne veut pas signer, la porte est ouverte, c'est une certitude. Cela vaut pour lui comme pour les autres. Je le répète, aucun joueur n'est plus grand que le club », a t-il notamment indiqué.

Al-Khelaifi, enfin dans son rôle de président du PSG

Une franchise et une agressivité nouvelles de la part du président du PSG. Ce dernier a souvent été critiqué pour laisser les stars faire ce qu'elles veulent au sein du club. C'est d'autant plus le cas avec Kylian Mbappé, vu comme l'enfant protégé du club puis comme le patron du PSG depuis quelques mois. D'une certaine manière, Nasser Al-Khelaifi a rappelé à tous son pouvoir décisionnaire. Nabil Djellit salue cette initiative, soulignant que c'était finalement la première fois en 12 ans que le président parisien agissait et communiquait de la bonne manière.

Pour @Nabil_djellit, Nasser Al-Khelaïfi a endossé son rôle de président face à Mbappé.#EDG pic.twitter.com/QT1P8ed0QG — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) July 5, 2023

« C’est une communication publique, un message adressé au joueur mais pas seulement. Il prend à témoin l’opinion publique et les supporters du PSG. Il divulgue des informations confidentielles comme le fait que Mbappé avait dit qu’il ne partirait pas libre. Il lui met le poids de la responsabilité au cas où il partirait libre. […] C’est frontal clairement ce qu’il a fait. Pour une fois, j’ai envie de dire, Nasser s’est comporté comme le boss du Paris Saint-Germain parce qu’il prend ses responsabilités sur un sujet important », a t-il analysé dans l'Equipe de Greg. Reste à voir les actes désormais. Ce sera beaucoup moins évident car cette sortie violente a aussi montré toute l'impuissance du PSG face à Kylian Mbappé sur la question du contrat.