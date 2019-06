Affaire Neymar : Cette grave erreur du PSG risque de lui coûter cher

Dans : PSG.

Accusé de viol par une Brésilienne, Neymar dément catégoriquement la version de la plaignante.

Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain a rapidement réagi dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Puis c’est son père et agent qui a pris la parole pour le défendre, sans se priver de lui taper sur les doigts. Avant l’intervention du Brésil via le sélectionneur Tite. En résumé, tout le monde a soutenu Neymar… sauf le PSG ! Selon L’Equipe, le club suit cette affaire de près et attend de connaître son évolution pour se prononcer.

En charge de la communication de la FFF pendant l’épisode Knysna en 2010, Frank Tapiro estime que Paris commet une grave erreur. « Comme ils mettent du temps à réagir pour le sportif, ça ne me surprend pas qu'ils ne réagissent pas face à une telle affaire, a critiqué le publicitaire.Mais, face à une telle crise, il faut prendre la parole pour éviter les fantasmes. Quand vous ne communiquez pas, vous communiquez énormément. Il y a un vacarme assourdissant du silence. Le silence fait parfois beaucoup plus de bruit qu'une parole. »

Paris doit communiquer

« Le PSG ne doit pas commenter l'affaire, mais rappeler que jusqu'à preuve du contraire, il est innocent », a conseillé le spécialiste, persuadé que le champion de France nuit à son image et à celle de sa star. Fondateur de l'agence de communication de crise LaFrenchCom, Florian Silnicki est du même avis. « En agissant ainsi, le PSG fait naître dans l'opinion l'idée qu'il cautionne les accusations ou qu'il a quelque chose à cacher, a-t-il dénoncé. Ce n'est jamais une bonne solution de faire l'autruche. » Egalement accusé de viol, Cristiano Ronaldo, lui, avait vu la Juventus Turin publier un communiqué pour le défendre.