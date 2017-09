Affaire Kurzawa : Des précisions et une grosse crainte

Dans : PSG, Equipe de France.

Une simple vidéo peut changer une carrière, c’est le lot du footballeur moderne et des pièges que cela implique.

Layvin Kurzawa espère ne pas trop en faire les frais, mais l’information révélée en début de semaine sur l’existence d’une vidéo où il s’en prenait à Didier Deschamps a fait du bruit. Surtout que l’un de ses « amis » qui a filmé la scène en a fait une très mauvaise utilisation, puisque cela a débouché sur une tentative de chantage à l’encontre du joueur parisien, et l’arrestation des malfaiteurs qui envisageaient même d’agresser le joueur du PSG pour obtenir de l'argent. Désormais, l’affaire est entre les mains de la police et de la justice, mais dans le même temps, des retombées sur la carrière de l’ancien monégasque sont toujours possibles.

Selon RMC, la vidéo, tournée au domicile de Kurzawa et non dans un bar à chicha, comprend bien des propos très insultants à l’encontre du sélectionneur national. Le joueur, qui avait prévenu très tôt Didier Deschamps de l’existence de cette vidéo, n’a désormais qu’une crainte, que celle-ci finisse par fuiter ou être diffusée sur le net, ce qui mettrait tout de même le coach de l’équipe de France dans une position bien plus délicate qu’actuellement. De son côté, la FFF a tenté de minimiser l’affaire, Noël Le Graët estimant qu’il n’y avait aucune raison de convoquer Kurzawa pour une demande d’explication, et qu’il s’agissait plus d’un problème personnel concernant uniquement le défenseur parisien, très touché par la médiatisation de cette affaire selon son entourage.