Affaire Galtier | La réaction des joueurs du PSG !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'affaire Christophe Galtier a explosé au grand jour cette semaine, et arrive à un moment où le PSG s'interroge sur son entraineur pour la saison prochaine. Les joueurs parisiens ont réagi à la polémique autour du passé niçois de leur coach.

Le Paris Saint-Germain, qui n’a pas besoin de cela pour faire la Une des médias, est au coeur d’une polémique sur des propos que son entraineur aurait tenu alors qu’il évoluait à Nice. Un e-mail de l’ancien dirigeant des Aiglons Julien Fournier a ainsi été déterré, et dans lequel une plainte est formulée auprès des propriétaires du club azuréen, sur des propos racistes tenus par Christophe Galtier. Ce dernier aurait déploré la construction d’un effectif contenant trop de joueurs noirs et/ou musulmans pour le club de la ville de Nice. Maintenant que ce message envoyé par Julien Fournier est arrivé sur la place publique, les réactions ont été nombreuses.

Le vestiaire du PSG s'interroge

Le club de Nice a fait savoir que cela ne le concernait pas étant qu’il s’agissait d’une histoire entre plusieurs de ses anciens membres, le PSG a lancé une enquête interne au sujet des propos supposément tenus par son entraineur, Christophe Galtier a fermement nié tout propos de cette teneur et Julien Fournier a fait savoir, sans s’attaquer au fond du problème, qu’il n’était pas à l’origine de cette fuite. Les supporters parisiens sont entrés dans la danse, prévenant qu’ils ne laisseraient rien passer si cette histoire était vérifiée.

Christophe Galtier a donc dirigé comme prévu la séance de ce mercredi, et il en fera de même jusqu’à au match face à Lens de ce week-end, mais quelle a été la réaction du vestiaire du PSG ? L’Equipe s’est penchée sur la question et dans le vestiaire du Camp des Loges, il a beaucoup été question de cette affaire. Les joueurs parisiens se sont tout simplement demandés deux choses : si Christophe Galtier avait vraiment dit ça l’an dernier à Nice, et si leur entraineur « résistera à cette tempête ».

Pour le moment, le PSG n’a pas prévu de débarquer en urgence son entraineur, surtout que personne n’a été trouvé pour le remplacer sur une si courte période de toute façon. A moins d’un écroulement en championnat, Christophe Galtier va rester en place les prochaines semaines. Mais pas plus longtemps, et même le technicien français en personne ne se fait guère d’illusions sur son avenir. Selon Nice-Matin, qui a décidé de traiter en large cette affaire qui touche le Gym, le coach du PSG sait que son cas ne s’arrange pas avec cette polémique, et qu’il sera au plus tard débarqué en fin de saison. L’hypothèse de le voir continuer au PSG au-delà de ce premier exercice d’ores et déjà décevant est désormais impossible, le club parisien, les joueurs et Christophe Galtier lui-même, l’ont bien compris.