Achraf Hakimi, sa nuit de noces rêvée avec le PSG

Par Guillaume Conte

Récemment prolongé jusqu'en juin 2029, Achraf Hakimi continue de briller sous le maillot du PSG. Il couvre sans cesse tout le couloir droit, et ses performances lui valent une belle reconnaissance.

Achraf Hakimi est l’une des grosses satisfactions de cette saison du PSG, et le club de la capitale ne doit pas bouder son plaisir d’avoir réussi à prolonger son contrat. Le latéral formé au Real Madrid a parfois été annoncé sur le départ, notamment pour rejoindre le club de sa ville natale en compagnie de son meilleur ami, Kylian Mbappé. Mais Nasser Al-Khelaïfi a tout fait pour conserver le Marocain dans son effectif, et sa prolongation jusqu’en juin 2029 signée courant novembre a symbolisé cette histoire d’amour et ce mariage qui vont perdurer.

Enfin un joueur que Luis Enrique adore

Achraf Hakimi se sent bien au PSG, et il le montre sur le terrain. Décisif lors de la seule victoire en Ligue des Champions contre Gérone, l’ancien de Dortmund n’a pas de concurrence à son poste, mais personne ne s’en plaint tant il enchaine les matchs sans broncher, et avec un niveau de jeu toujours impeccable. Il n’y a d’ailleurs eu aucun relâchement après ce nouveau contrat, et la lune de miel se passe idéalement puisque Le Parisien l’a même élu meilleur joueur du mois de novembre du PSG.

Très régulier même si tout le monde a plongé lors du fiasco au Bayern Munich, lui compris, Achraf Hakimi a été le mieux noté de ce mois avec Marquinhos, et profite aussi du fait de ne pas avoir soufflé à un seul match pour passer devant le Brésilien. Attention toutefois au surmenage, mais le Marocain démontre qu’il est l’homme fort du couloir droit au PSG, et Luis Enrique lui fait une confiance totale. L’entraineur espagnol a d’ailleurs souligné que le Lion de l’Atlas était un défenseur quand son équipe n’avait pas le ballon, mais que Hakimi savait se transformer en attaquant dès que son équipe l’avait. Un double rôle qui ne fait pas peur à celui qui est nominé par la CAF pour être élu joueur africain de l’année, honneur que n’ont pas des joueurs comme Mohamed Salah ou Victor Osimhen.