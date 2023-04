Achraf Hakimi quitte Paris, le Maroc lui fait la fête

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Achraf Hakimi ne réalise pas la saison souhaitée sous le maillot du PSG. Le Marocain paraît encore inhibé offensivement malgré son volume de jeu. Sa situation personnelle est aussi beaucoup évoquée, même si l'ancien de l'Inter Milan essaye aussi de redorer son image.

Le PSG n'avait pas hésité à mettre les moyens à l'été 2021 pour se payer les services d'Achraf Hakimi. L'ancien de l'Inter s'est vite fondu dans le moule du club de la capitale, bien aidé par celui qui deviendra l'un de ses meilleurs amis, Kylian Mbappé. Cependant, le Marocain a du mal à briller dans le collectif parisien, lui qui est souvent un second couteau et qui ne doit pas trop se livrer, alors que l'équipe est souvent déséquilibrée. Sa relation sportive avec Leo Messi laisse aussi à désirer malgré les belles promesses lors de leur arrivée au PSG. Si tout n'est pas parfait, Hakimi n'oublie pas de rester disponible pour les fans et ceux qui le suivent régulièrement. Ces dernières heures, il a notamment tenu à être présent pour des enfants au Maroc.

Hakimi revient au pays pour l'Aïd

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

Les joueurs du PSG ont quartier libre ce week-end pour aller où bon leur semble. Achraf Hakimi est parti au Maroc du côté de Casablanca. Là-bas, l'ancien de l'Inter a assurément pu se ressourcer dans son pays natal mais il a surtout voulu passer la fête de l’Aïd avec l’association Bab Rayan, une organisation non-gouvernementale pour la protection de l’enfance implantée à Casablanca. L'occasion pour les enfants mais aussi le joueur de 24 ans de passer un moment inoubliable, comme vous pouvez le voir sur les quelques clichés ci-dessus que le joueur a postés sur son compte Instagram. Il a aussi posté des vidéos et les médias locaux se sont empressés de relayer cette actualité enfin positive du côté du défenseur parisien. A noter que l'avenir de l'international marocain au PSG n'est pas encore gravé dans le marbre selon certaines sources à Paris. Hakimi fait partie des joueurs attendus au tournant et qui devront élever leur niveau de jeu dans les prochaines semaines.