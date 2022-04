Accord trouvé, un milieu à prix d’or fonce vers le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a un milieu de terrain dans le viseur depuis années. Sergej Milinkovic-Savic vient d'avoir l'accord de son club pour quitter la Lazio Rome.

Toujours directeur sportif du Paris Saint-Germain même si son avenir ne semble plus aussi indiscutable qu’il y a quelques années, Leonardo continue de travailler sur le recrutement à venir. Le Brésilien a toujours ses cibles en vue et en général, il ne les lâche pas. Surtout quand cela concerne le championnat italien, qu’il adore littéralement. Il était ainsi resté plusieurs années auprès de Gianluigi Donnarumma avant de pouvoir enfin le recruter à la fin de son contrat au Milan AC. Son intérêt pour Sergej Milinkovic-Savic remonte à encore plus loin, mais il s’est toujours cassé les dents sur la gourmandise de la Lazio. Le club romain a pendant longtemps demandé 100 millions d’euros pour laisser filer son grand milieu de terrain, et semble enfin avoir revu ses exigences à la baisse. Il Messaggero affirme ainsi que, pour la première fois, le joueur serbe a trouvé un accord avec la Lazio pour partir en fin de saison.

65 millions d'euros, pas vraiment cadeau le SMS

Le #PSG fonce sur Sergej Milinkovic-Savic et serait prêt à payer 60 M€ d’après Il Messagero. Manchester United serait également dessus tout comme la Juventus. La Lazio veut en récupérer entre 65 et 70 M€. Le mercato Parisien risque d’être chaud côté milieux de terrain. — La Source Parisienne (@lasource75006) April 8, 2022

Un bon de sortie qui ne sera valable que si un club dépose 65 millions d’euros sur la table, comme accepté par Mateja Kezman, l’agent de Milinkovic-Savic. Un montant minimum nécessaire à la cession d’un joueur qui a prolongé en 2020, et possède donc encore deux ans de contrat avec la formation italienne. Le PSG, qui est donc sur les rangs depuis des années, voit cette information comme une bonne nouvelle. Ceci dans le but de trouver enfin le métronome du milieu de terrain même si le Paris SG n’est pas seul sur le coup. Le média italien affirme que Manchester United est également sur les rangs, et pourrait donc faire monter les enchères avec une formation de la Lazio Rome qui ne demande que ça.