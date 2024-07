Accord PSG-Man United, un flop à 60 ME s'en va

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Si le PSG a une stratégie bien claire concernant les arrivées prochaines, il faudra également conclure des ventes rapides. Manuel Ugarte est plus que jamais concerné par un départ.

L'été dernier, le PSG pensait avoir flairé le bon coup en signant Manuel Ugarte en provenance du Sporting. Mais le milieu de terrain uruguayen, malgré un bon début de saison, a peu à peu baissé dans la hiérarchie jusqu'à jouer des miettes. Luis Enrique ne le juge pas forcément compatible avec ses idées de jeu même s'il n'a rien à lui reprocher au niveau du comportement. Compte tenu de la situation, le PSG n'est pas fermé à l'idée de se séparer de Manuel Ugarte. L'idée est surtout de le prêter, à moins d'une offre impossible à refuser. Il faut dire que natif de Montevideo a quand même été recruté 60 millions d'euros par la direction francilienne. Paris veut donc limiter la casse. Et apparemment, le départ de Manuel Ugarte est plus proche que jamais.

Manuel Ugarte plus proche que jamais de United

Selon les informations de PSGInsideActus, les champions de France et Manchester United sont en effet proches d'un accord total pour l'arrivée de l'ancien du Sporting. Le compte rajoute qu'il n'y aura pas d'autres joueurs inclus dans la transaction. Si les Red Devils veulent boucler le deal, il faudra se mettre rapidement d'accord avec le joueur de 23 ans. Car l'Atlético Madrid fait aussi partie des clubs intéressés et le club espagnol pourrait rapidement débuter des négociations avec le Paris Saint-Germain. Actuellement en sélection avec l'Uruguay pour disputer la Copa America, Manuel Ugarte va donc devoir rapidement se décider. A noter que d'après le journaliste Christopher Michel, le PSG et United pourraient s'entendre avec Man United pour un montant compris entre 40 et 60 millions d'euros. Un moindre mal pour les Franciliens.