PSG : Paredes explose, Leonardo retourne sa veste

Ces derniers mois, Leandro Paredes a régulièrement été cité parmi les indésirables du PSG en période de mercato.

En effet, il a régulièrement été dit que Leonardo avait été sidéré lors de sa prise de fonction en découvrant le salaire colossal de Leandro Paredes. Aux yeux du directeur sportif du Paris Saint-Germain, les émoluments XXL de l’Argentin n’étaient pas du tout en adéquation avec le niveau de l’ancien Romain sur le terrain. Si l’on prend en compte les derniers mois de Leandro Paredes à Paris, Leonardo avait sans doute raison. Mais depuis la nomination de Mauricio Pochettino, celui qui a également évolué au Zénith Saint-Pétersbourg s’est métamorphosé, s’imposant indiscutablement comme l’homme fort du PSG au milieu de terrain.

Paredes désormais intransférable ?

C’est ainsi que selon les informations relayées par Calcio Mercato, Leonardo a totalement retourné sa veste au sujet de Leandro Paredes. Cité du côté de l’Inter Milan au mercato hivernal, l’Argentin n’a désormais plus aucune chance de quitter Paris lors du prochain mercato selon le média italien, qui affirme que Leonardo et Mauricio Pochettino ont fermé la porte à double tour à Leandro Paredes, et qu’un départ du joueur n’est absolument plus d’actualité. Antonio Conte, le manager de l’Inter Milan, tentera peut-être de nouveau sa chance cet été afin de recruter Leandro Paredes mais à moins d’une proposition totalement hors-sol, l’Argentin poursuivra sa carrière au PSG. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale, qui a peut-être (enfin) trouvé le successeur de Thiago Motta, même si les grosses performances de Paredes en Ligue 1 demandent évidemment confirmation en Ligue des Champions. Rappelons par ailleurs que Paredes a une grosse importance dans le vestiaire du PSG en raison de sa proximité avec Neymar. Le voir enfin cartonner sur le terrain est donc une excellente nouvelle pour Paris...