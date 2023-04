9 millions d'euros pour faire pleurer le Real, Al-Khelaïfi est chaud

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Rajeunir l'attaque avec un joueur gratuit mais expérimenté et piqué au Real Madrid, c'est le rêve de Nasser Al-Khelaïfi pour le PSG en fin de saison.

Remplaçant de luxe du Real Madrid, Marco Asensio est à 27 ans à un tournant de sa carrière. Le natif de Majorque n’a pas forcément l’étoffe d’un titulaire au sein de la Casa Blanca, mais il sait également qu’il ne peut pas trouver en terme de prestige et de compétitivité. Le voilà désormais à quelques mois de la fin de son contrat, et tout à coup, car il marche très fort en ce moment et vient de marquer un précieux deuxième but face à Chelsea en Ligue des Champions, Florentino Pérez met les bouchées doubles pour le prolonger. Jusqu’à présent, les approches n’ont pas convaincu l’international espagnol, qui se lasse de son statut de remplaçant même s’il bénéficie tout de même d’un temps de jeu non négligeable.

Et surtout, le Real Madrid n’est pas seul sur le coup. En effet, El Nacional confirme que le PSG fait actuellement le forcing, comme il en a le droit pour un joueur en fin de contrat au mois de juin, afin de convaincre Marco Asensio devenir à Paris. Nasser Al-Khelaïfi estime que l’ailier peut faire partie du renouvellement offensif du club de la capitale, et est prêt à lui donner un contrat longue durée avec un salaire de 9 millions d’euros. Un chiffre impressionnant pour un remplaçant du Real Madrid, qui gagne moitié moins actuellement. Surtout que, le mois dernier, Florentino Pérez n’avait daigné aucun effort pour le prolonger, lui proposant un salaire quasiment identique pour rester à Santiago Bernabeu.

Salaire doublé, Asensio est tenté par le PSG

En conséquence, l’offre de Nasser Al-Khelaïfi a de quoi le séduire. L’hiver dernier, voyant que le dossier Hakim Ziyech était en train d’échouer, le PSG s’était rapproché en urgence du Real Madrid pour négocier le transfert de Marco Asensio. Mais le club espagnol avait refusé, ne souhaitant pas rendre service à un ennemi après les événements de l’été dernier autour du dossier de Kylian Mbappé. Désormais, le vainqueur de la Ligue des Champions 2022 n’a plus totalement son mot à dire si l’international espagnol veut rejoindre le PSG. En tout cas, selon le journal ibérique, la volonté de Marco Asensio n’est plus de prolonger à Madrid, où il estime qu’il ne serait pas payé ni considéré de la bonne façon. Une chance en or pour Nasser Al-Khelaïfi, visiblement à faire une petite folie en doublant de celui qui a eu pendant un moment une clause libératoire à 700 millions d’euros. Mais désormais, il est disponible pour zéro euro, et Paris compte bien en profiter.