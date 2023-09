8 ans après, un incroyable retour au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La blessure de Nuno Mendes embête bien le PSG, qui tire sur la corde avec Lucas Hernandez au poste de latéral gauche. Une solution oubliée est envisagée par Luis Enrique.

Le PSG a déploré ce mercredi une mauvaise nouvelle, avec la rechute de son défenseur Nuno Mendes, qui ne sera pas disponible avant plusieurs mois. Le latéral portugais va être opéré en Finlande, et ne retrouvera pas les terrains avant 2024. Une réelle complication pour Luis Enrique, qui sollicite beaucoup Lucas Hernandez, qui revient lui même d’une longue absence et ne doit donc pas trop tirer sur la corde en ce début de saison. La crainte du staff médical parisien est réelle avec l’ancien du Bayern Munich et de l’Atlético de Madrid, et l’entraineur espagnol doit donc trouver un moyen de soulager ce côté gauche de la défense. Il a tenté le coup avec Achraf Hakimi, mais le Marocain n’est clairement pas à l’aise, d’autant plus qu’il est exceptionnel en ce début de saison sur le côté droit. Marquinhos a aussi dépanné, mais ce n’est bien évidemment pas le poste du défenseur central, déjà capable de jouer latéral droit à ses débuts, puis milieu défensif, mais pas vraiment arrière gauche. L’idée de recruter un joker médical n’est pour le moment pas envisagée, et Luis Enrique a une dernière possibilité qu’il considère désormais sérieusement selon L’Equipe.

Kurzawa, c'est sept matchs en deux ans

PSG : Nuno Mendes ne rejouera qu'en 2024 https://t.co/FFaheEqiek — Foot01.com (@Foot01_com) September 27, 2023

Pour le quotidien sportif, faire appel à Layvin Kurzawa est désormais envisagé. Le latéral gauche de 31 ans est bien toujours dans l’effectif du PSG, même s’il n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs pour la Ligue des Champions. Prêté à Fulham l’an dernier, il a pourtant toujours connu le vestiaire parisien en dehors de cela, depuis son arrivée au club il y a 8 ans. Il était alors un grand espoir du football français à ce poste après des débuts prometteurs à l’AS Monaco. Mais il n’a jamais réellement répondu aux attentes, même s’il a connu 13 sélections avec l’équipe de France dans sa meilleure période. Ses performances pendant la préparation lui ont permis d’exister aux yeux de Luis Enrique, même s’il n’a joué que sept matchs officiel en deux sans. En attendant le retour de Presnel Kimpembe, qui peut aussi dépanner à gauche même si ce n’est plus du tout un poste qu’il apprécie, Layvin Kurzawa pourrait bien se rappeler au bon souvenir des supporters du PSG, qui n’ont jamais compris sa prolongation de contrat surprise en juin 2020, alors qu’il arrivait en fin de contrat et ne jouait déjà plus. L’explication vient peut-être enfin de tomber, trois ans plus tard.