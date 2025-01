66 millions pour Kolo Muani, un avion est arrivé à Paris

Dans : PSG.

Le départ de Randal Kolo Muani lors de ce mercato semble désormais acquis. Le président de Tottenham serait même arrivé à Paris pour finaliser la venue de l'attaquant.

Pas retenu pour le Trophée des champions, Randal Kolo Muani n'a pas eu l'occasion de jouer la moindre minute dimanche au Qatar contre Monaco, mais c'est probablement avec ce dernier trophée que sa carrière parisienne va s'achever. Tandis que plusieurs clubs se sont intéressés à l'attaquant français du Paris Saint-Germain, blacklisté par Luis Enrique, plusieurs sources anglaises affirment que l'international tricolore est en passe de rejoindre Tottenham, au point même que le propriétaire des Spurs seraient dans la capitale française. « On m'a informé que Daniel Levy et Johan Lange sont actuellement en France pour négocier avec le PSG pour la signature de Randal Kolo Muani. Cet accord suivrait son plan actuel, qui le voit gagner 199.000 euros par semaine, et les Spurs envisageraient un transfert d'environ 66 millions d’euros. Le hic, c’est que ce prix est obligatoire, mais il ne devrait pas être payé avant 2026, et serait donc extrêmement attrayants pour notre dirigeant », précise le site spécialisé The Boy Hotspur, dont les informations sont très sérieuses, alors que Ben Jacobs révèle lui aussi que le club londonien envisage de faire signer RKM.

Caughtoffside confirme cet intérêt de Tottenham pour Randal Kolo Muani, Ange Postecoglou, l'entraîneur du club londonien ayant prévenu Daniel Levy, que sans un renfort offensif de qualité, la saison des Spurs, présentement 12e de Premier League juste devant Manchester United, serait très longue. On le sait, le boss de Tottenham est très dur dans les négociations, le PSG qui avait discuté avec lui concernant Harry Kane s'en souvient encore, mais cette fois Daniel Levy est dans la position du demandeur, et forcément cela va aider Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi. Même si le Paris Saint-Germain cède à la demande du boss des Spurs en repoussant à 2026 le paiement de la totalité du transfert de l'attaquant de 26 ans, cela ne mettrait pas ses finances en péril, même si forcément entre les 95 millions d'euros payés en 2023 pour faire venir Randal Kolo Muani et les 66 millions d'euros que Tottenham pourrait payer, il y a un sacré écart.

Le PSG veut vite boucler la vente de Kolo Muani

Après une semaine de mercato d'hiver, le PSG pourrait donc rapidement boucler ce qu'il voulait, à savoir la vente de l'attaquant, ce qui lui permettrait de passer à un autre dossier, à savoir celui de Milan Skriniar. Luis Enrique ayant encore une fois confirmé, en marge du trophée des champions, qu'il ne voulait pas impérativement recruter des joueurs au mercato d'hiver, Paris va rapidement pouvoir se focaliser sur son unique objectif de ce mois de janvier, le match contre Manchester City le 22 janvier prochain au Parc des Princes. Et ce sera sans Randal Kolo Muani.