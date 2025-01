Le PSG avoue son erreur, 30 millions d’euros envolés

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique n'en veut plus, le PSG va s'exécuter au mercato en vendant Randal Kolo-Muani. La perte financière sera de toute façon copieuse.

Pas facile de se faire sa place au PSG, mais en règle générale, les recrues très onéreuses ont droit à quelques jokers. Cela n’a pas été le cas de Randal Kolo-Muani, qui a eu du mal à faire parler son talent lors de sa première saison, et a été immédiatement et définitivement mis sur la touche par Luis Enrique lors de sa deuxième saison. L’attaquant français est tout en bas de la liste des joueurs à aligner pour l’entraineur espagnol, qui ne lui fait pas confiance et préfère jouer sans avant-centre plutôt que de l’utiliser. La claque est énorme mais désormais l’ancien nantais a bien compris le message et envisage de quitter le PSG au mois de janvier.

Le PSG va devoir faire des concessions

Du travail et de la bonne humeur pour démarrer 2025 de la meilleure manière possible ! 💪#PSGVisitQatarTour2025 🇶🇦 https://t.co/qlbwkGDUE1 pic.twitter.com/aeI0oMVTKD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 3, 2025

Le club de la capitale ne manque pas de formations intéressées. En Angleterre notamment, plusieurs clubs sont sur les rangs. Manchester United a de très gros moyens mais un profil assez peu séduisant avec la perspective de jouer pour le maintien principalement. Selon Football Talk, c’est Tottenham qui pourrait en profiter pour rafler la mise en se positionnant rapidement. Surtout que ce ne serait pas pour un prêt mais un transfert sec, ce qui correspond au désir du Paris SG. Et concernant le montant, Nasser Al-Khelaïfi a bien compris qu’il serait impossible de récupérer les 90 millions d’euros mis pour récupérer l’international français lors de l’été 2023. Le dirigeant qatari accepte ainsi une perte nette de 30 millions d’euros, et a décidé de mettre en vente Kolo Muani pour la somme de 60 millions d’euros.

Un tarif revu à la baisse, mais qui reste tout de même cher pour le marché selon le média anglais, pour qui Tottenham va avoir du mal à mettre 60 millions d’euros pour un joueur qui a inscrit 11 buts en 54 matchs avec Paris. Le PSG va certainement devoir trancher, entre des prêts payants avec option d’achat, ou une offre de transfert sec mais avec un prix certainement plus bas qu’espéré. Néanmoins, c’est à ce prix que Luis Enrique va se défaire d’un joueur dont il ne veut clairement pas. Et surtout, cela pourrait permettre au Paris SG de faire venir un joueur offensif capable de changer le visage de la formation francilienne en deuxième partie de saison.