55ME, Mbappé se tourne vers la LFP pour faire payer le PSG

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a lancé une nouvelle démarche, toujours dans le but de se faire payer les 55 millions d'euros de salaires et de primes qu'il réclame au PSG. Cette fois, l'attaquant madrilène a saisi la LFP.

Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé ont un nouveau rendez-vous à leur agenda commun, même si à chaque fois ce sont les avocats des deux clans qui échangent leurs opinions. Cette fois, c'est le mercredi 11 décembre que la commission de discipline de la Ligue de football professionnel planchera sur le dossier qui oppose l'ancien joueur du PSG et les champions de France pour « défaut de paiement de primes et salaires ». Kylian Mbappé estime toujours que Paris lui doit 55 millions d'euros, tandis que les dirigeants du club de la capitale répètent, eux, que le joueur n'a pas tenu ses engagements en partant libre l'été dernier.

Mbappé et le PSG, on remet ça

L'attaquant de 25 ans a déjà lancé une procédure auprès de la Fédération Française de Football, mais également des prud'hommes afin de récupérer ce pactole. S'il a déjà eu des décisions favorables, aucune n'a pour l'instant obligé le Paris Saint-Germain à régler cette addition colossale, mais Kylian Mbappé ne lâche pas l'affaire et c'est pour cela que, selon l'Agence France Presse, il s'est dorénavant tourné vers l'instance dirigée par Vincent Labrune. Pas de quoi calmer la rancoeur des supporters du PSG qui désormais se régalent ouvertement des soucis de Kylian Mbappé au Real Madrid et en équipe de France. Mais cela ne changera rien à la détermination de ce dernier de faire payer Nasser Al-Khelaifi jusqu'au dernier centime à son ancien employeur.