50 millions, le PSG fonce sur le nouveau Messi ‍!

Par Guillaume Conte

Le PSG rêve d'Estevão Willian, joueur de Palmeiras courtisé également par le FC Barcelone. Une grosse offre pourrait permettre de recruter ce pur talent brésilien, même s'il s'agit d'un pari sur le long terme.

Véritable scout dans l’âme et dénicheur de talent plus que directeur sportif, Luis Campos rêve de réaliser le coup qui ferait changer de dimension le PSG. Trouver la perle rare n’est pas évident mais cela provoque des recherches sur des joueurs toujours plus jeunes, toujours plus prometteurs, même si cela ne se concrétise pas toujours. On se rappelle que le Real Madrid était allé chercher Vinicius Junior alors qu’il n’avait que 16 ans, et le Brésilien est aujourd’hui l’un des meilleurs attaquants au monde.

Résultat, le PSG est désormais sur les rangs pour s’offrir les services d’Estevão Willian. Il s’agit d’un attaquant brésilien évoluant à Palmeiras, et qui est déjà considéré comme le futur Lionel Messi. Les pépites brésiliennes font toujours autant rêver en Europe, et Endrick (Real Madrid) tout comme Victor Roque (FC Barcelone) ont déjà trouvé preneur après avoir seulement débuté dans le championnat brésilien. Coéquipier d’Endrick à Palmeiras, Estevão Willian n’a que 16 ans, et pourtant il est dans le viseur du FC Barcelone et du Paris SG, assure la presse catalane. Mundo Deportivo affirme que Paris est prêt à mettre 50 millions d’euros pour boucler son transfert, ce à quoi le club de Sao Paulo serait prêt à répondre favorablement.

Le Barça sort son arme secrète face au PSG

Toutefois, le FC Barcelone est persuadé d’avoir un gros avantage sur Paris, notamment avec la présence d’André Cury, homme très influent au Brésil et impliqué déjà lors de la signature du Neymar chez les Blaugranas, et qui a pris les pépites brésiliennes sous son aile pour les envoyer vers le club catalan, dont il est l’un des représentants. Néanmoins, les finances du champion d’Espagne ne sont pas extensibles, et l’offre financière du PSG pourrait bien faire la différence.

Concernant le joueur, surnommé Messiho, son rêve est clairement de jouer en Europe prochainement, même si le Brésil limite les départs du pays avant l’âge de 18 ans. Estevão Willian a en tout cas pour idole un certain Lionel Messi, ce qui n’est pas commun pour un joueur brésilien, même si cela correspond plus à son style de jeu, celui d’un dribbleur gaucher adorant déborder selon les observateurs. Un joueur que le PSG surveille de près, et que le club de la capitale n'a pas envie de laisser passer sous son nez, alors que le Real Madrid et le Barça sont habitués à faire une razzia au Brésil à chaque opportunité.