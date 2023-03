PSG : Daniel Riolo agresse Verratti jusqu'en Italie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire avec l’Italie contre l’Angleterre jeudi soir, Marco Verratti portait même le brassard de capitaine de la Squadra Azzura. Avec au final une défaite et des arguments de plus pour Daniel Riolo.

De plus en plus fortement contesté au Paris Saint-Germain, Marco Verratti reste un pion essentiel aux yeux de Roberto Mancini avec la sélection italienne. Jeudi, lors du match de qualifications à l’Euro 2024 entre la Squadra Azzurra et l’Angleterre, le milieu de terrain du PSG était titulaire au côté de Jorginho… et capitaine. Une belle preuve de confiance de la part de Roberto Mancini, qui a totalement scandalisé Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC, le journaliste de l’After Foot a remis une pièce dans la machine en dénonçant ce qu’il considère désormais comme la « supercherie » Marco Verratti. Pour l’éditorialiste, il est clair et définitif que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain n’a plus le niveau pour être dans un club visant la victoire finale en Ligue des Champions ou dans une équipe ambitionnant de remporter l’Euro ou la Coupe du monde comme c’est le cas de l’Italie.

Daniel Riolo excédé par Marco Verratti

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Verratti (@marco_verratti92)

« Verratti, il faut le voir jouer au PSG quand même : il est totalement cramé ! Il ne peut plus jouer au haut niveau, il ne peut plus jouer à ce niveau-là. Mancini ne sera pas le seul à commettre une énorme erreur en faisant confiance à Verratti. L’Italie va perdre un temps fou avant de se rendre compte que ce n’est pas lui qu’il faut faire jouer mais ce n’est pas grave après tout le PSG a bien perdu cinq ans à faire jouer Verratti qui n’avait plus le niveau. L’Italie a gagné l’Euro avec Verratti mais comme on le dit à chaque fois, une équipe gagne avec Verratti quand il est le huitième ou neuvième joueur le plus important de l’équipe ! Il y en a encore qui le défendent avec le niveau lamentable qu’il a au PSG, c’est quand même incroyable, c’est fou ! Il n’a aucun impact, il ne fait rien offensivement et défensivement, la supercherie est tombée » a dénoncé Daniel Riolo, remonté comme une horloge. Le divorce est de toute façon consommé depuis bien longtemps entre le milieu du PSG et Daniel Riolo, excédé par l'ancien joueur de Pescara.

Marco Verratti plus contesté que jamais

Leo Messi and Marco Verratti in today’s training 🇦🇷🇮🇹📸 pic.twitter.com/oGk3Uf1Nev — PSG Report (@PSG_Report) January 7, 2023

Contesté il y a quelques années quand il commençait à critiquer Marco Verratti, Daniel Riolo a depuis été rejoint par de nombreux supporters du PSG ainsi que de nombreux consultants au sujet du milieu de terrain italien, qui fut de tous les échecs du club parisien en Ligue des Champions. Encore face au Bayern Munich cette saison, le natif de Pescara n’a pas été au niveau. Sa grossière erreur sur le but allemand lors du match retour en dit long. Habib Beye n’avait d’ailleurs pas été tendre avec celui qu’il considère lui aussi comme en régression constante depuis plusieurs années. « Depuis 2012, il n’a pas progressé d’un iota. Alors je me dis soit il (Galtier) ne dit pas la vérité soit il est manipulé pour ne pas heurter les joueurs qui sont intouchables » avait lâché le consultant de Canal +. A l’heure où il est toujours un titulaire indiscutable avec l’Italie et le PSG, Marco Verratti est pourtant plus contesté que jamais.