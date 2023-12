35ME c'était l'énorme affaire, le PSG dit non

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un temps suivi par le PSG, Manu Koné a peu de chances de rejoindre la capitale française alors que le Français est estimé à 35 millions d’euros par le Borussia Mönchengladbach et suscite un vif intérêt en Italie.

Du haut de ses 22 ans, Manu Koné est considéré comme l’un des milieux de terrain très prometteurs par les scouts des grands clubs européens. L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait pris de nombreux renseignements sur le joueur du Borussia Mönchengladbach. Liverpool était également très intéressé par le profil de l’ancien joueur « box to box » de Toulouse… mais sa blessure au genou droit lors de l’Euro Espoirs avait finalement refroidi les clubs intéressés, tout comme son prix puisque le club allemand réclamait 40 millions d’euros.

Le PSG a visiblement passé son tour dans ce dossier, ce qui n’empêche pas Manu Koné d’être un joueur toujours aussi courtisé à l’échelle européenne. D’après les informations de L’Equipe, la Juventus Turin est à fond sur le dossier et évalue la faisabilité d’une offre pour le mercato hivernal. La Vieille Dame est activement à la recherche d’un milieu de terrain afin de compenser la perte de Paul Pogba, suspendu pour dopage et qui risque de ne plus jouer pendant de longues années.

En Italie, l’intérêt pour Manu Koné est vif puisqu’un autre cador du championnat est sur les rangs, à savoir Naples. Une concurrence qui risque de faire grimper les enchères alors que le Borussia Mönchengladbach a légèrement revu à la baisse son tarif par rapport à l’été dernier avec une valeur de 35 millions d’euros pour Manu Koné selon le club allemand. Reste maintenant à voir si Liverpool et le PSG reviendront dans la bataille ou si les deux clubs ont définitivement tourné la page dans ce dossier. Quoi qu’il en soit, le jeune international espoirs français de 22 ans a de fortes chances de rejoindre un top club européen dans les semaines ou les mois à venir.