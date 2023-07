250 millions pour Mbappé, scandale au Real Madrid ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Plus les heures passent et plus Kylian Mbappé se rapproche d'un départ du PSG. Le champion du monde 2018 pourrait bien finir par rejoindre le Real Madrid, même si le club espagnol fait durer le suspense.

Le PSG voit son mercato bloqué depuis quelques jours. La mise à l'écart de Kylian Mbappé n'est pas anodine et les champions de France sont déterminés à vendre leur crack de 24 ans. Il faut dire que ce dernier refuse de prolonger son contrat et souhaite partir libre en juin 2024. Impensable pour sa direction, qui est prête à étudier les offres. Et selon certaines indiscrétions en Espagne, le PSG a fixé un prix XXL au Real Madrid pour lâcher Kylian Mbappé : 250 millions d'euros. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur ce montant.

Mbappé, le Real Madrid gère tranquillement

Selon les informations de Defensa Central, le Real Madrid va bel et bien passer à l'action pour recruter Kylian Mbappé. Mais les Merengue ne sont pas pressés et savent que le temps joue en leur faveur. Raison pour laquelle les Espagnols ne paieront pas les 250 millions d'euros demandés par le Paris Saint-Germain. Dans ce dossier XXL, un intermédiaire du Real Madrid est chargé de mener les négociations, que ce soit avec Paris ou bien le clan du joueur. L'objectif est d'arriver à faire venir Mbappé pour le prix le plus bas possible et finir par faire céder le club de la capitale. Les négociations vont se poursuivre dans les prochaines heures.

PSG se pense fort dans le dossier Mbappé

Au PSG, on se montre pour le moment sûr de ses forces. Peu de choses se passeront avant le 1er août, date à laquelle Kylian Mbappé devrait toucher une partie de sa prime de fidélité, même si Le Parisien affirme que cette fameuse prime ne sera validée que le 1er septembre au lendemain de la fin du mercato. Ensuite, tout le monde devrait y voir plus clair même si dans l'histoire, c'est bien l'écurie française qui se retrouve bloquée sur son mercato. Et Luis Enrique commence apparemment à s'impatienter, lui dont l'effectif compte de nombreuses carences, notamment offensives, comme les supporters des champions de France l'ont constaté lors des deux premiers matchs de préparation au Japon.