25 ME pour un crack espagnol, le PSG oublie Yoro

Par Eric Bethsy

Longtemps déterminé à recruter Leny Yoro, le Paris Saint-Germain constate que le Lillois devrait signer au Real Madrid. Le club francilien s’est donc tourné vers l’une de ses alternatives, à savoir le Bianconero Dean Huijsen, annoncé proche de la capitale française.

Face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain doit encore s’avouer vaincu. La Maison Blanche, qui a chipé Kylian Mappé à la fin de son contrat parisien, devrait également accueillir le Lillois Leny Yoro cet été. Les Merengue ont les faveurs du défenseur central qui repousse les approches de ses autres courtisans. Dans une impasse, le champion de France n’a plus qu’à faire demi-tour pour se rabattre sur une autre piste.

Huijsen se rapproche du PSG

On a notamment évoqué les noms de Lutsharel Geertruida (23 ans, Feyenoord Rotterdam) et du Burkinabé Edmond Tapsoba (25 ans, Bayer Leverkusen). Mais c’est plutôt Dean Huijsen qui se rapproche du Paris Saint-Germain. Suite à son prêt de six mois réussi à la Roma, le défenseur central de la Juventus Turin ne manque pas de sollicitations. Le club francilien a néanmoins un avantage puisque nos confrères de RMC révèlent un accord très proche avec l’entourage du Bianconero. La direction parisienne serait également en contact avec la formation turinoise qui réclamerait 30 millions d’euros pour son jeune talent de 19 ans, et sous contrat jusqu’en 2028.

Huijsen sera parisien. Accord autour des 25M. Contrat de 5 ans.

Il était le plan B du deal Yoro. — Pedro Morais (@moraispedro77) July 10, 2024

Pas de quoi refroidir le Paris Saint-Germain qui pourrait bien conclure ce transfert assez rapidement. En effet, le média italien La Repubblica confirme que Dean Huijsen se dirige vers le pensionnaire de Ligue 1. La source transalpine évoque une opération à 20 millions d’euros, alors que le journaliste Pedro Morais parle plutôt d’un deal à 25 millions d’euros pour l’international Espoirs espagnol. Le natif d’Amsterdam, possible deuxième recrue parisienne après le gardien russe Matvey Safonov, serait parti pour s’engager avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2029.