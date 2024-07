210 millions d’euros, le PSG fait une folie pour Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La fin de semaine va être explosive pour le PSG, qui s'est positionné sur trois grosses offres afin d'apporter à Luis Enrique de nouveaux joueurs ciblés par l'Espagnol.

Comme tout bon entraineur du PSG, Luis Enrique va avoir droit à un mercato royal même si ce dernier tarde à se dessiner. En effet, à part le gardien russe Matvey Safonov, le club de la capitale s’est montré plutôt discret, l’excuse de l’Euro n’étant pas forcément valable pour attendre de voir les choses se décanter car d’autres clubs européens ont déjà bougé. Mais, à l’heure où le groupe parisien a repris désormais le chemin de l’entrainement, de nouvelles têtes vont arriver. Ces derniers jours, le PSG s’est lancé dans plusieurs dossiers à gros moyens, et les premières avancées concrètes sont attendues en cette fin de semaine. Le total de l’addition risque de donner le vertige, mais démontrera surtout que Luis Enrique n’aura pas d’excuse avec des recrues dans toutes les lignes.

Actuellement, Luis Campos a trois dossiers en haut de sa pile, et cela concerne deux milieux de terrain, le secteur que Luis Enrique voulait faire évoluer en priorité, et un attaquant de pointe pour faire oublier Kylian Mbappé. Dans l’entrejeu, Joao Neves est désormais tout proche de venir, après l’offre à 70 millions d’euros formulée par le PSG. En-dessous de la clause libératoire, mais le Benfica Lisbonne a compris deux choses : Joao Neves veut jouer à Paris, et aucun autre club européen n’est monté à ce niveau de proposition.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

L’autre milieu de terrain courtisé est Désiré Doué, qui fait l’objet d’une offre du Bayern Munich, et d’une autre du PSG. Pour le moment, le Stade Rennais ne se prive pas de faire monter les enchères, avec la volonté de dépasser les 50 millions d’euros. Selon RMC, une nouvelle offre va avoir lieu, avec un montage financier permettant d’atteindre au minimum les 50 millions d’euros.

Naples craque pour Osimhen, ça sent bon pour le PSG

Enfin, la tendance s’est nettement inversée dans le dossier Victor Osimhen. L’attaquant plait beaucoup à Nasser Al-Khelaïfi, qui n’a pas fait d’offres. Cela agace beaucoup Naples, qui est prêt à vendre son buteur nigérian, et prospecte même pour le remplacer. Alvaro Morata lui est passé sous le nez en signant au Milan AC et cela pourrait inciter le club de Campanie à dire oui à une belle offre. Il faudrait toutefois bien 90 millions d’euros pour faire affaire avec le compliqué président du Napoli, Aurélio De Laurentiis. En tout cas, le joueur est partant, et Naples est à l’écoute, ce qui est de bon augure pour la suite.

Une addition totale à 210 millions d’euros pour trois joueurs, dont deux très jeunes. Voilà qui correspond certainement aux souhaits de Luis Enrique, qui n’attend plus que des avancées concrètes dans ce dossier pour préparer au mieux la saison qui arrive.