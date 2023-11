18 millions pour un défenseur, le PSG remercie Thierry Henry

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG a pris un virage important dans sa politique en axant son recrutement sur les joueurs français. Le club parisien entend bien poursuivre dans cette voie l’été prochain et cible Leny Yoro, le jeune défenseur de Lille dont le prix est estimé à 18ME.

Buteur contre Toulouse la semaine dernière et titulaire indiscutable à Lille du haut de ses 19 ans, Leny Yoro est un joueur qui plait beaucoup aux grands clubs européens. Il faut dire que le potentiel du défenseur central d’1m90 ne fait aucun doute. Ces dernières semaines, son nom a été cité du côté de l’Atlético de Madrid ou encore du Real Madrid mais c’est le Paris Saint-Germain qui semble le plus chaud pour s’octroyer les services de Leny Yoro lors du prochain mercato estival.

L’été dernier, le champion de France en titre a pris un virage important dans sa politique de recrutement en signant plusieurs internationaux français (Espoirs compris) avec Barcola, Dembélé, Lucas Hernandez ou encore Kolo Muani. A en croire les informations de PSG Talk, le club veut poursuivre dans cette direction et Leny Yoro est l’une des cibles privilégiées par Luis Campos. La piste a été validée par Nasser Al-Khelaïfi, qui adore l’idée de « franciser » l’effectif du Paris SG afin de le rendre plus sympathique aux yeux des supporters et plus soudé avec une belle entente au sein du groupe.

Thierry Henry est épaté par Leny Yoro

Lille n’est pas vendeur mais ne sera pas en position de force l’été prochain car Leny Yoro arrivera à un an de la fin de son contrat, qui court jusqu’en juin 2025. Le potentiel du joueur ne fait en tout cas aucun doute aux yeux de Thierry Henry, son sélectionneur chez les Espoirs qui l’a rapidement installé comme un titulaire en défense centrale. « Ce qu’il est en train de faire est extraordinaire. On parle beaucoup de Warren Zaïre-Emery, aussi parce qu’il joue au PSG, qu’il joue la Ligue des Champions et qu’il vient de rejoindre les A. Mais c’est vrai que Leny fait un travail énorme en ce moment » se réjouit Thierry Henry, qui ne serait donc pas surpris de voir le défenseur du LOSC, dont la valeur est estimée à 18 millions d'euros, rejoindre un club d’un calibre supérieur dès l’été prochain. Et pourquoi pas rejoindre Zaïre-Emery et tous les autres internationaux français au PSG.