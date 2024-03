150 ME, Madrid paie pour libérer Mbappé du Prison St-Germain

Dans : PSG.

Malgré son départ annoncé en interne, et les tensions avec l’entraîneur Luis Enrique, Kylian Mbappé garde de bonnes relations avec le Paris Saint-Germain. L’attaquant tricolore semble prêt à sacrifier une partie de sa future prime au Real Madrid afin d’aider le club francilien.

Ce probable départ au Real Madrid risque de coûter cher à Kylian Mbappé. Et l’on parle bien de l’aspect financier. L’été dernier, l’attaquant du Paris Saint-Germain avait confirmé à ses dirigeants sa volonté de ne pas activer l’option pour prolonger d’une année supplémentaire. Le Français annonçait déjà la couleur en vue d’un départ libre en 2024. D’où la colère de la direction qui avait exigé sa mise à l’écart, rapidement interrompue suite à un accord entre les deux parties.

Kylian Mbappé aurait effectivement accepté de sacrifier 80 millions d’euros de primes de fidélité pour réintégrer le groupe. Mais ce n’est pas tout. D’après les informations récoltées par L’Equipe, et confirmées par le quotidien As, le capitaine de l’équipe de France serait prêt à verser au Paris Saint-Germain une partie de sa prime à la signature négociée avec le Real Madrid. En comptant le sacrifice de l’été dernier, le champion de France en titre pourrait recevoir entre 100 et 150 millions d’euros de la part de son numéro 7 !

Des tensions sans conséquence

De quoi largement compenser le départ de Kylian Mbappé dont les relations avec les dirigeants parisiens semblent plutôt cordiales. Le média espagnol ajoute que l’épisode de vendredi soir à Monaco n’aura aucune influence sur les négociations. Apparemment, le changement de statut de l’ancien Monégasque vient uniquement de l’entraîneur Luis Enrique. Et non du président Nasser Al-Khelaïfi. Il est pourtant difficile d’imaginer que le Qatari n’ait rien à voir là-dedans. Quoi qu’il en soit, Kylian Mbappé va permettre au Paris Saint-Germain de mieux digérer son départ libre.