15 jours pour convaincre, Mbappé secoue Al-Khelaïfi

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé n’a pas prolongé au PSG, mais son statut a changé radicalement ces derniers jours. Le mercato est fait pour lui plaire, mais l'international français en veut beaucoup plus pour être convaincu.

Privé de pré-saison en raison de son conflit avec son club autour de son contrat, Kylian Mbappé était clairement poussé dehors et il semblait alors difficile de voir une issue positive à ce bras de fer. A seulement 23 ans, l’attaquant français restait toutefois totalement impassible malgré l’ambiance exécrable, et mettait même du coeur à l’entrainement dans le loft, comme s’il savait que son heure allait bientôt venir, et qu’il n’allait pas signer au Real Madrid, ou rester toute la saison dans les tribunes. La plus belle des preuves va arriver ce samedi, puisque selon RMC, Kylian Mbappé sera dans le groupe du PSG pour le match face à Toulouse au Stadium. Et il ne sera pas le seul évènement à souligner sur cette rencontre, puisqu’Ousmane Dembélé sera également convoqué par Luis Enrique.

Mbappé et Dembélé titulaires contre Toulouse

Après la bouillie offensive contre Lorient (0-0) lors de la première journée, l’entraineur espagnol a même de grandes chances de faire débuter les deux joueurs pour travailler leur entente et leur donner du temps de jeu nécessaire à leur retour au plus haut niveau. Une présence sur le terrain qui va clairement changer le visage du PSG, dont les supporters se demandaient tout de même où étaient les stars offensives pendant cette préparation.

Avec Mbappé et Dembélé, Paris présentera donc deux champions du monde en attaque, et Marco Asensio cherchera probablement des automatismes pour exister et se mettre en valeur, ce qui a trop rarement été le cas pour l’Espagnol jusqu’à présent. Mais pendant encore deux semaines, les regards seront aussi tournés sur le mercato. Et là encore, le PSG va tout tenter pour faire plaisir à son numéro 7. Mbappé a accueilli l’arrivée de Dembélé avec un grand sourire et un message de bienvenu dithyrambique sur les réseaux sociaux. Il veut désormais voir Bradley Barcola et Randal Kolo-Muani poser leurs valises à Paris.

110 ME pour faire plaisir à Mbappé ?

Le club champion de France s’exécute, et travaille sur deux grosses offres qui sont de 48 ME pour le joueur de l’OL, et 68 ME + Hugo Ekitike pour celui de Francfort. Des dossiers qui sont jugés comme décisifs pour Mbappé, qui a certainement envie de voir ce que Nasser Al-Khelaïfi a dans le ventre pour concocter la future équipe du PSG, avant d’envisager de rester et d’éventuellement prolonger au sein du club parisien. Il faut dire que l’été dernier, c’était juste le mercato pas au niveau espéré, avec les manquements sur Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé et Bernardo Silva, qui ont énormément refroidi Kylian Mbappé. Autant dire que le dirigeant qatari sait ce qu’il se joue dans les prochains jours.