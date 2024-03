100ME pour Rodrygo, le PSG y pense très fort

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG doit oublier Kylian Mbappé à l'avenir. Le Français va aller au Real Madrid cet été et il faudra lui trouver un remplaçant. Quoi de mieux que le Real Madrid et ses deux Brésiliens : Vinicius et Rodrygo. Le second, plus accessible, plaît à Luis Enrique.

Comme le dit souvent Luis Enrique en ce moment, le PSG doit se préparer à jouer sans Kylian Mbappé la saison prochaine. En effet, le Français a annoncé son départ prochain du club à la fin de la saison. Cela veut dire faire plus confiance aux attaquants actuels du PSG mais surtout déjà réfléchir à de potentielles recrues. Alors que Mbappé est pressenti au Real Madrid, le PSG serait tenté de se servir chez les Merengues. L'arrivée du gamin de Bondy n'est pas forcément positif pour deux joueurs : Vinicius qui évolue sur le côté préféré de Mbappé, à gauche, et Rodrygo dont la place dans le onze titulaire est en danger.

Rodrygo, option numéro 1 du PSG ?

Selon les informations de DefensaCentral, le PSG aimerait acheter l'un de ces deux joueurs. Le fantasque Vinicius Junior est évidemment suivi. Son talent et son charisme sont indéniables. Surtout, le club parisien se vengerait parfaitement du club madrilène en lui prenant son numéro 7 après que ce dernier en est fait de même avec Mbappé. Cependant, Vinicius n'est pas très intéressé à l'idée de partir de Madrid. C'est finalement l'option Rodrygo qui aurait le plus de poids, un joueur dont la valeur est estimée à 100 millions d'euros par Transfermarkt.

✨🔝



Auteur d'un doublé face à la Real Sociedad, @KMbappe remporte le trophée de joueur de la semaine en @ChampionsLeague ! 👏#UCLPOTW pic.twitter.com/Jg89cLpDiT — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 8, 2024

Le numéro 11 du Real Madrid a un très grand fan au PSG en la personne de Luis Enrique lui-même. Autant dire que l'entraîneur parisien valide son recrutement. En plus, Rodrygo est bien moins installé au Real Madrid que Vinicius. Il est en crise de confiance en ce moment, n'ayant marqué qu'une fois en Liga en 2024. L'arrivée programmée de son compatriote Endrick pourrait bien complétement boucher son horizon. A 23 ans seulement, Rodrygo est une piste très séduisante pour un PSG en quête d'un nouveau talent offensif.