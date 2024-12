Yvan Le Mée atomise ce duo qui a tué l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Emoussé par son match d’Europa League contre Francfort, l’OL a peiné à entrer convenablement dans le match face au PSG dimanche soir. L’équipe de Pierre Sage n’a pas non plus été aidée par deux joueurs décevants.

Prudent face à l’armada offensive du Paris Saint-Germain, Pierre Sage avait pris la décision d'utiliser un dispositif avec trois milieux de terrain à vocation défensive dimanche soir au Parc des Princes. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a notamment aligné Jordan Veretout au côté de Nemanja Matic tandis que Corentin Tolisso était un cran plus haut et bénéficiait d’une liberté plus importante. Le choix de Pierre Sage n’a pas été gagnant, en partie car Veretout et Matic sont complètement passés à côté de leur match comme le soulignait L’Equipe lundi au moment de tirer un bilan de ce PSG-OL. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Yvan Le Mée a lui aussi dézingué l’ancien milieu de l’OM et l’ex-maestro de Chelsea. Selon l’agent de joueurs et chroniqueur, ce binôme a tué les ambitions de l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes.

Matic et Veretout dézingués après PSG-OL

« Le PSG est très fort avec les équipes faibles et très faible contre les forts. Les équipes de Ligue des Champions ont moins peur d’affronter le PSG que les équipes de Ligue 1. En France, les clubs ont peur. Pour revenir à Lyon, Veretout n’est pas un joueur de pressing et Matic est un joueur de possession qui va à deux à l’heure. Tu ne peux pas jouer haut et presser les Parisiens avec eux. En plus quand tu joues un gros match de coupe d’Europe trois jours avant, l’équipe a beaucoup de mal à rentrer dans le match d’après, ça dure 10 ou 15 minutes mais si ça se passe mal comme cela s’est mal passé pour l’OL à Paris, c’est compliqué de revenir » a-t-il analysé sur la Chaîne L'Equipe avant de conclure.

« Ils n’ont pas fait un complexe d’infériorité, ils n’ont pas mis le bus. Mais le début du match s’est mal passé et ensuite, ça devient compliqué et le PSG arrive à gérer » estime Yvan Le Mée, très déçu de la performance de Jordan Veretout et pour qui le style de jeu de Nemanja Matic n’était pas adapté aux besoins de l’OL contre le Paris Saint-Germain dimanche soir. Pierre Sage s’est donc trompé selon l’agent de joueurs, et il n’a pas non plus été aidé par ses deux milieux de terrain. Cela faisait beaucoup pour espérer un résultat positif sur la pelouse du leader de la Ligue 1.