Wilfried Zaha est à Lyon, l’OL touche au but

Par Guillaume Conte

Enorme coup en finition à Lyon, avec l'arrivée de Wilfried Zaha en provenance de Galatasaray pour dynamiter l'attaque rhodanienne.

Enorme coup réalisé par l’Olympique Lyonnais, avec l’arrivée en cours de Wilfried Zaha, qui va quitter Galatasaray sous la forme de prêt dans les prochaines heures. L’OL a fait le forcing pour récupérer l’international ivoirien formé en Angleterre et ancien joueur de Crystal Palace et de Manchester United. Un joli coup offensif pour le club rhodanien, qui vient de connaitre un début de saison difficile et espère encore se séparer de plusieurs joueurs comme Orel Mangala et Ernest Nuamah dans les prochaines heures.

Zaha signé pendant le match de l'OL

🔴🔵🛬 Wilfried Zaha has arrived in Lyon to join OL on loan deal from Galatasaray.



Done, sealed. 🔐 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2024

En tout cas, la venue d’un joueur confirmé va donner une autre dimension au mercato lyonnais, même si les supporters ne sont pas dupes et tout n’est pas parfait dans ce qu’ont réalisé les dirigeants de l’OL ces derniers mois. En tout cas, selon Fabrizio Romano, tout est bouclé pour un prêt et il ne reste plus que la visite médicale qui est prévue cet après-midi avant la signature avant 23h00, en plein coeur du match de l’OL face à Strasbourg.