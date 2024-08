Wilfried Zaha à l'OL, Textor a décidé tout seul

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A la surprise générale, l'Olympique Lyonnais a officialisé la signature de Wilfried Zaha qui arrive sous forme de prêt. Un recrutement de dernière minute qui a été décidé en dehors de la cellule de recrutement de l'OL.

Tandis qu'Ernest Nuamah refusait au dernier moment de signer à Fulham et rentrait à Lyon, l'OL officialisait la venue de Wilfried Zaha, prêté par Galatasaray pour 3 millions d'euros. Une surprise totale pour tout le monde, car le nom de l'attaquant ivoirien n'avait jamais fuité depuis le début du marché des transferts. Pierre Sage va avoir un choix supplémentaire sur le plan offensif, alors même que l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais avait plutôt l'embarras du choix, surtout avec le retour de Nuamah. A l'heure où certains se demandent pourquoi la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais a fait signer Wilfried Zaha, la réponse est simple, ce n'est pas elle qui a négocié et décidé le recrutement du joueur, mais John Textor tout seul comme un grand.

Textor recrute tout seul pour l'OL

🚨 Wilfried Zaha sera 🔴&🔵jusqu’à la fin de la saisonhttps://t.co/qioSID0SOR pic.twitter.com/VEx0JmjJsZ — Olympique Lyonnais (@OL) August 30, 2024

Le propriétaire américain de l'OL adore se mêler du recrutement de ses différents clubs, ce qui lui est parfois reproché, surtout quand il fait venir pour très cher des joueurs de clubs amis. Sur la chaîne L'Equipe, Hugo Guillemet, qui a ses entrées à l'Olympique Lyonnais, révèle les coulisses de cette décision de faire signer Wilfried Zaha. « Zaha c’est un joueur en plus et que le propriétaire a fait tout seul (...) Le directeur sportif, il découvre le joueur quand il va le chercher à l’aéroport », a ironisé le journaliste du quotidien sportif. Ce n'est pas la première fois que John Textor double sa cellule de recrutement, et il s'était même dit au coeur de l'été que le comportement du boss américain de l'OL perturbait le fonctionnement de cette structure totalement remaniée depuis un an. Pas de quoi empêcher John Textor de faire ses emplettes dans les ultimes heures du mercato, même si dépenser 3ME pour Zaha n'est pas réellement un vrai panic buy.