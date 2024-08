Officiel ‍: Wilfried Zaha jouera à l’OL cette saison

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le gros coup de l’Olympique Lyonnais a été validé sur le gong, et l’Olympique Lyonnais a non seulement empoché les trois points de manière spectaculaire contre Strasbourg, mais a en plus assuré la signature de Wilfried Zaha. L’ailier révélé en Premier League du côté de Crystal Palace et de Manchester United avait rejoint Galatasaray la saison passée, mais il n’y sera resté qu’une saison.

🚨 Wilfried Zaha sera 🔴&🔵jusqu’à la fin de la saisonhttps://t.co/qioSID0SOR pic.twitter.com/VEx0JmjJsZ — Olympique Lyonnais (@OL) August 30, 2024

Le club turc a cédé son joueur pour une saison à l’OL, contre un prêt payant à 3 millions d’euros. Le salaire restera à la charge de la formation d’Istanbul. « L’Olympique Lyonnais se réjouit de l’arrivée de Wilfried Zaha, joueur talentueux et expérimenté, qui vient ainsi renforcer le secteur offensif de l’équipe dirigée par Pierre Sage », s’est félicité l’OL ce vendredi soir.