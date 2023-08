Ventes interdites, Blanc révèle la promesse de Textor

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Laurent Blanc n’a pas changé de discours. Depuis plusieurs semaines, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais répète que ses jeunes talents ont tout intérêt à rester une saison supplémentaire. Au passage, le technicien en profite pour mettre la pression sur ses dirigeants.

Après le latéral droit Clinton Mata et le milieu Skelly Alvero, l’Olympique Lyonnais va enregistrer sa troisième arrivée cet été. Le défenseur central croate Duje Caleta-Car, passé par l’Olympique de Marseille, s’apprête à rejoindre le groupe de Laurent Blanc. Insuffisant pour satisfaire toutes les exigences du Cévenol. L’entraîneur des Gones réclame davantage de renforts et d’expérience pour atteindre les objectifs fixés. Le tout sans oublier les contraintes imposées par la DNCG.

Blanc rappelle la promesse des dirigeants

« On connait tous le problème et la situation du club qui n’est pas facile. Il faut être patient, malin, intelligent et c’est ce qu’on s’efforce de faire, a expliqué Laurent Blanc après un entraînement, dans des propos relayés par Olympique-et-lyonnais. Je ne dis pas qu’on y arrive toujours. Il ne faut pas croire qu’on s’en fout, qu’on ne réfléchit pas, comme je peux l’entendre. C’est faux et peut-être plus que les autres puisqu’ils ont un recrutement autorisé. » Sans parler des recrues, le club rhodanien s’efforce également de conserver ses meilleurs jeunes.

🚨🔴🔵🇫🇷 #Ligue1 |



◉ Le PSG a augmenté son offre pour Barcola.



◉ L'attaquant de l'OL veut venir à Paris mais ne partira pas au clash.



Avec @sebnondahttps://t.co/Xs3QAWh4Vs https://t.co/tp4757jbuv pic.twitter.com/oCBSDCKRSJ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 2, 2023

C’est du moins l’envie annoncée par le propriétaire John Textor et par le président exécutif Santiago Cucci. « Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le club et je suis d’accord avec eux. Nous n’avons pas besoin de vendre, c’est ce qu’on m’a dit en interne, a souligné l’ancien sélectionneur des Bleus. A ce moment-là, je suis de ceux qui pensent qu’il faut garder nos meilleurs joueurs. Si on veut faire quelque chose d’important l’année prochaine, il faut les garder et essayer de les compléter par des joueurs d’expérience parce qu’on en a besoin. » Rappelons que le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain font respectivement le forcing pour Castello Lukeba et Bradley Barcola.