Vaclav Cerny, la nouvelle piste de l'OL en attaque ‍!

Par Corentin Facy

A la recherche d’un joueur offensif de couloir pour compenser le probable départ de Rayan Cherki vers le Borussia Dortmund cet été, l’OL a identifié Vaclav Cerny comme un joueur au profil intéressant.

Le mercato estival est déjà très animé du côté de l’Olympique Lyonnais, où les rumeurs défilent chaque jour avec de nouveaux noms. Du renfort est attendu en défense centrale ainsi qu’au milieu de terrain dans les semaines à venir tandis que le secteur offensif semblait en revanche moins urgent. Mais le départ à venir de Rayan Cherki, probablement vers le Borussia Dortmund, rabat les cartes. Avec ce transfert de l’international espoirs français, l’OL se retrouve dans l’obligation de recruter un joueur offensif de couloir pour doubler le poste d’Ernest Nuamah alors que du côté gauche, la concurrence se joue entre Saïd Benrahma et Malick Fofana.

A en croire les informations du site Homme du match, un joueur intéresse particulièrement la cellule de recrutement lyonnaise pour le côté droit de l’attaque. Il s’agit de Vaclav Cerny, sélectionné pour l’Euro 2024 avec la République tchèque, et dont le contrat court jusqu’en juin 2027 avec le club allemand de Wolfsburg. Auteur de 5 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues en 2023-2024, il n’est pas le joueur le plus décisif de la planète, mais son profil de pur ailier de couloir très percutant plait à Lyon. A en croire le média, les dirigeants rhodaniens pourraient rapidement soumettre une proposition à hauteur de 9 millions d’euros aux dirigeants de Wolfsburg pour tenter de rafler la mise.

Vaclav Cerny, la piste à 9 ME de l'OL

La question est maintenant de savoir si cela suffira pour faire plier le club allemand, qui avait payé 8 millions d’euros pour recruter Vaclav Cerny en provenance du FC Twente en juillet dernier. Douze mois seulement après son arrivée, le Tchèque a peu de chances d’être cédé par Wolfsburg pour une somme similaire. A priori, l’OL devra donc faire un peu grimper les enchères s’il veut avoir une chance de recruter Vaclav Cerny lors du mercato estival. Du côté des supporters, on s'attendait certainement à un nom plus clinquant pour oublier Rayan Cherki. Mais l'état-major de l'Olympique Lyonnais semble avant tout miser sur Ernest Nuamah à ce poste pour la saison prochaine, raison pour laquelle le club entend recruter une doublure à droite de l'attaque et non un titulaire en puissance.