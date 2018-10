OL : 250ME de joueurs vendus, Lyon prêt à une révolution pour gagner la LdC ?

Dans : OL, Foot Europeen.

L'Olympique Lyonnais est le premier club formateur de France, et l'un des meilleurs d'Europe, ce qui permet à l'équipe rhodanienne de connaître de bons résultats sportifs, tout en réussissant également à obtenir d'excellents résultats économiques malgré le financement du Groupama Stadium. Jean-Michel Aulas ne le cache pas, si l'OL réussit à vendre très cher ses meilleurs pépites, Lyon n'envisage pas de tout dépenser dans le mercato. Enfin jusqu'à maintenant.

Car pour le président de l'Olympique Lyonnais, tout lâcher sur de nouveaux joueurs ne changeraient pas réellement la donne, mais s'il faut le faire pour gagner un jour la Ligue des champions, alors pourquoi pas. « Il y a eu 250ME de cessions de joueurs en dix ans. Mais, avec cet argent, on n’aurait pas pu acheter les joueurs qui nous auraient permis d’aller au bout en Ligue des champions. Ça nous aurait coûté infiniment plus cher. Bien sûr que la finalité suprême, c’est d’être formé à Lyon, de jouer à Lyon et de gagner la Ligue des champions à Lyon. Mais quand des joueurs formés chez nous gagnent la Coupe du monde alors qu’ils évoluent dans d’autres clubs, c’est bien aussi. Il faut être pragmatique. Si on doit gagner la Ligue des champions chez les garçons et chez les filles avec quelques joueurs internationaux de grand talent qu’on sera allés chercher à l’extérieur, on donnera la priorité à ça plutôt que de ne pas la gagner en restant dans l’entre-soi », prévient Jean-Michel Aulas, conscient que l'Olympique Lyonnais doit franchir un palier supplémentaire pour aller au bout de son rêve européen.