Une stat honteuse pour l’OL, Laurent Blanc s’agace

Buteur lors du succès à Troyes (3-1) samedi, Alexandre Lacazette a trouvé la faille sur une frappe lointaine. Il s’agit seulement du premier but de l’Olympique Lyonnais en dehors de la surface cette saison. D’où le conseil répétitif de l’entraîneur Laurent Blanc.

Dans la tribune présidentielle du Stade de l’Aube, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais n’ont pas caché leur soulagement. Leur équipe ne menait que d’un but dans le temps additionnel à Troyes samedi, quand Alexandre Lacazette a assuré la victoire d’une belle frappe dans la lucarne de Gauthier Gallon. L’attaquant des Gones, plein de spontanéité, a tenté sa chance en suivant le conseil de l’entraîneur Laurent Blanc.

🎙 @LacazetteAlex en conférence de presse à deux jours du 8e de finale de Coupe de France #OLLOSC : "Je trouve que ça va mieux. Il y a eu des matchs où on n'a pas encaissé de but. On a eu la maîtrise sur certaines rencontres, sans parvenir à marquer. Contre Troyes, c'était bien." pic.twitter.com/ApWrkV9vZe — Olympique Lyonnais (@OL) February 6, 2023

« C'est un peu la bataille à l'entrée de surface, puis Houssem (Aouar) me la décale bien, s’est souvenu Alexandre Lacazette en racontant son but sur Prime Video. Le coach nous avait reproché de ne pas tirer de loin. J'ai pris ma chance, c'est entré, ça fait du bien avec tous les efforts que j'ai fournis aujourd'hui. Il faut montrer que je suis encore là (sourire). Les jeunes sont là pour aider l'équipe, dans la concurrence, je dois marquer pour garder ma place et aider l'équipe à remonter. »

Blanc voit des artilleurs à Lyon

Pour continuer à porter les siens, l’ancien joueur d’Arsenal devra reproduire ce genre d’actions devenues trop rares à Lyon. En effet, Alexandre Lacazette vient d’inscrire le tout premier but de l’Olympique Lyonnais en dehors de la surface cette saison. C’est pourquoi Laurent Blanc a répété son message en conférence de presse ce lundi. « Il faut frapper de loin, a réclamé le Cévenol. Surtout qu'on a des joueurs avec de très belles frappes. C'est une arme, et une qualité à développer. On insiste trop pour s'approcher des surfaces. » Leurs futurs adversaires sont prévenus, les Gones n’hésiteront plus à bombarder les cages.