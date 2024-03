OL ‍: Une stat historique, Lacazette veut éviter cette honte

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais peut compter sur Alexandre Lacazette pour sauver sa saison, et l'attaquant tricolore est encore bien parti pour le faire. En revanche, impossible de compter sur lui pour faire marquer les autres.

Alexandre Lacazette seul joueur offensif de l’Olympique Lyonnais capable de peser sur les défenses adverses. C’est une réalité qui fait mal au club rhodanien, totalement aphone quand son buteur est absent. En attendant, le Guadeloupéen répond encore présent avec 13 buts marqués cette saison, ce qui le met en troisième place des meilleurs réalisateurs du championnat derrière Jonathan David et Kylian Mbappé. Autre statistique marquante, l’ancien joueur d’Arsenal ne compte aucune passe décisive à son compteur cette saison. Lacazette n’est pas spécialement connu pour être un joueur individualiste à l’extrême, alors Le Progrès avance une autre explication, bien moins glorieuse pour l’OL. Tout simplement que ses coéquipiers ne sont pas à sa hauteur pour finir les actions.

Ses coéquipiers accusés ? C'est dur

« Si le compteur de passes de Lacazette n’est toujours pas ouvert, c’est en partie à cause du début de saison calamiteux de l’OL. Lui-même n’était pas dans les meilleures dispositions et ses partenaires en attaque, quand par miracle une combinaison s’enclenchait, peinaient à finaliser leurs occasions », a souligné le quotidien local, pour qui le fait que Jake O’Brien soit le deuxième meilleur buteur du club avec quatre réalisations, souvent sur coups de pied arrêtés, démontre la difficulté de faire briller les autres finisseurs du club. Un constat qui se comprend, même si cela met Lacazette à quelques matchs d’un zéro pointé niveau « assist », ce qu’il n’a jamais réalisé depuis qu’il a commencé sa carrière au plus haut niveau en dehors de sa première saison chez les pros.