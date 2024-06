Une offre se prépare, l'OL est déçu

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Les joueurs à forte valeur marchande ne sont pas si nombreux à l'OL, et le club rhodanien s'attend à être attaqué sur Jake O'Brien. Dortmund est sur les rangs, mais à un tarif bien bas pour Lyon.

Désormais en vacances après avoir fait ses débuts avec la sélection irlandaise, Jake O’Brien sort d’une saison aussi pleine qu’inattendue. Le défenseur central a impressionné tout le monde, lui qui était arrivé sur la pointe des pieds depuis Molenbeek, où il avait été prêté par Crystal Palace. Un tour presque complet de la galaxie Textor pour l’Irlandais, qui compte bien s’imposer à l’OL et réaliser un exercice qui lui permet de confirmer au plus haut niveau, et notamment découvrir la Coupe d’Europe. Mais à 23 ans, il fait aussi désormais partie des joueurs à forte valeur marchande du club rhodanien, qui ne s’interdit quasiment aucune vente au mercato si cela permet de réaliser de belles opérations.

Dortmund divise le prix par deux

L’intérêt du Borussia Dortmund a filtré, et même le changement d’entraineur surprise au sein du club allemand ne semble pas freiner la volonté du vice-champion d’Europe de tenter le coup. Mais alors que l’OL ne comptait envisager une vente qu’en cas de très belle offre à 20 ou 25 millions d’euros, la presse irlandaise évoque un chemin bien différent. En effet, la formation de la Ruhr estime que Jake O’Brien est très loin de valoir cette somme, et espère ainsi rafler la mise avec une offre à 11 millions d’euros.

Il reste désormais à savoir si cette piste sera validée par le futur entraineur de Dortmund. Cela laisse quelques jours de réflexion au sein de l’OL, où il serait tout de même dommageable de voir un défenseur central titulaire quitter le club alors qu’il a donné satisfaction. Et pour une offre qui peut toujours être négociée, mais qui ne sera probablement pas mirobolante. En attendant, les dirigeants lyonnais anticipent et se placent sur le recrutement de Sikou Niakaté, défenseur axial gauche de Braga.