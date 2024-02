Une huitième recrue avant minuit, l’OL est chaud

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Très actif pendant ce mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais pourrait finir en beauté. Après les signatures attendues de Saïd Benrahma et d’Orel Mangala, le club de John Textor envisage d'accueillir une huitième et dernière recrue dans le secteur défensif. Mais seulement à condition de boucler des départs.

Plutôt « mitigé » sur le recrutement réalisé il y a encore quelques jours, John Textor sera sans doute plus convaincu d’ici vendredi. Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais a en effet annoncé une conférence de presse pour faire le bilan du mercato hivernal. Un rendez-vous durant lequel l’Américain, aux côtés du directeur sportif David Friio, abordera notamment les arrivées de Saïd Benrahma et d’Orel Mangala. A l’heure où nous écrivons ces lignes, les deux joueurs n’ont pas encore officiellement signé. Mais le club rhodanien s’apprête à confirmer les venues de ses sixième et septième recrues de l’hiver.

🚨 Conférence de presse 🚨



🎙 John Textor fera le bilan du mercato avec David Friio ce vendredi 2 février 🔴🔵



▶ Rendez-vous à 14h, en direct sur @OLPLAY_Officiel et sur YouTube 👀 pic.twitter.com/7gtTYSIhFY — Olympique Lyonnais (@OL) February 1, 2024

A priori, l’Olympique Lyonnais en restera là en ce qui concerne le recrutement. Mais un huitième renfort n’est pas totalement à exclure d’ici minuit. C’est effectivement l’hypothèse envisagée par Hugo Guillemet. Interrogé par un supporter sur le réseau social X, le journaliste de L’Equipe a conseillé de rester attentif au secteur défensif des Gones. Un nouveau défenseur pourrait bien débarquer dans les heures à venir, mais seulement si la direction parvient à enregistrer des départs.

Des défenseurs non retenus

On sait par exemple que l’Olympique Lyonnais ne retient absolument pas le défenseur central Sinaly Diomandé, qui n’a toujours pas trouvé de destination. Au même poste, l’actuel barragiste de Ligue 1 aimerait également pousser le Croate Dejan Lovren vers la sortie. Quant au latéral gauche Nicolas Tagliafico, titulaire indiscutable cette saison, des discussions sont annoncées avec le Betis Séville et Galatasaray. L’Olympique Lyonnais a probablement assuré ses arrières avec des pistes avancées. Mais pour le moment, les départs espérés ne semblent pas imminents.