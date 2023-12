Un international français visé, l'OL lance les grandes manoeuvres

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. Parmi les chantiers urgents à Lyon : le secteur défensif.

Lyon va mieux en championnat mais l'équilibre est encore très précaire. Le club rhodanien sait que du renfort devra avoir lieu pour envisager le maintien le plus rapidement possible. John Textor est mis sous pression car en plus du marché des transferts, il devra décider si Pierre Sage continue ou pas l'aventure jusqu'à la fin de saison. Plus le mercato se rapproche et plus des noms commencent à fuiter pour venir renforcer l'OL. Selon certains échos, les Gones ne manqueront pas d'ambitions et miseront sur des joueurs de talent en échec dans leur équipe. C'est notamment le cas de Benoit Badiashile, qui ne joue pas comme il le voudrait avec Chelsea.

Badiashile, la bonne idée du mercato lyonnais ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par B A D I A S H I L E (@benoit.badiashile)

Selon les informations de Foot Mercato, l'international français est même une priorité pour l'OL cet hiver. La direction lyonnaise sait en revanche qu'un transfert sec est impossible, raison pour laquelle un prêt est envisagé. Problème, toujours d'après le média, le fait que l'ancien de Monaco ne soit pour le moment pas du tout chaud à l'idée de quitter Chelsea, surtout pour jouer le maintien en Ligue 1. Les bonnes relations entre Chelsea et l'OL depuis le transfert de Malo Gusto pourraient en revanche faciliter un deal si Badiashile se faisait une raison et tentait de se relancer, surtout à quelques mois d'un Euro 2024 en Allemagne. Pour rappel, le défenseur avait rejoint les Blues il y a quelques mois seulement contre un chèque de 37 millions d’euros. Reste à savoir donc si l'OL saura trouver les bons arguments. Ce sera un dossier référence certainement pour en savoir plus sur les ambitions rhodaniennes lors de la seconde partie de saison.