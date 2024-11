Un complot de la DNCG contre l'OL ‍? Romain Molina s'en mêle

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor a laissé entendre que Nasser Al-Khelaifi pourrait être derrière la décision négative de la DNCG, tandis que d'autres pointent du doigt Vincent Labrune. Romain Molina est entré dans la danse.

Ce dimanche, le journaliste indépendant est revenu sur la situation financière de l'Olympique Lyonnais, et il a surtout tenu à tordre le cou aux rumeurs qui circulent sur une décision qui aurait été suggéré à la DNCG de sanctionner lourdement l'OL avec une possible rétrogradation en fin de saison. Car dès vendredi soir, le propriétaire d'Eagle Football Group avait clairement fait savoir qu'il ne serait pas étonné que le Qatar, propriétaire du PSG, soit impliqué dans cette décision. Et il y a quelques heures, un insider a même affirmé que Vincent Labrune se réjouissait de cette sanction et l'avait révélé à plusieurs présidents de Ligue 1 avant qu'elle soit officielle. Autrement dit, l'idée d'un complot anti-OL est dans l'air, mais pour Romain Molina, tout cela est totalement faux.

Textor doit assumer les résultats financiers de l'OL

Même s'il ne nie pas un antagonisme entre Nasser Al-Khelaifi et John Textor, le journaliste estime que la DNCG n'avait pas d'autre choix que de punir l'Olympique Lyonnais, et aurait même dû le faire avant.

« Ce n’est pas moi qui vais complimenter la DNCG, qui à la base est un instrument important et nécessaire, mais qui n’est ni indépendante, ni forte. Si cela avait été le cas, l’Olympique Lyonnais serait déjà tombé en Ligue 2, parce que quand elle a demandé à John Textor de faire des choses, il ne l’a pas fait l’année dernière. Je rappelle également que la brouille entre Vincent Labrune, John Textor et Nasser Al-Khelaifi vient du fait que Textor pensait qu’on allait le faire venir dans le dossier des droits TV. Alors oui, Textor a été le seul à avoir le courage de s’opposer à Al-Khelaifi, mais de là à y voir des liens, c'est trop tordu. Car quand on voit la situation financière de l’OL, c’était évident qu’il y allait avoir une sanction. Donc non, ce n’est pas un complot. La situation à l'OL est dramatique », a expliqué Romain Molina, qui estime que ce sont surtout les salariés des clubs concernés qui sont à plaindre.