Un chèque minable pour Matic, Textor scandalise Rennes

L'Olympique Lyonnais espère toujours pouvoir recruter Nemanja Matic lors de ce mercato d'hiver. Mais l'offre de John Textor a scandalisé Rennes.

C'est ce lundi que le milieu de terrain serbe du Stade Rennais doit rencontrer les dirigeants du club breton afin de parler de son avenir à court terme. Après son petit tour en train mercredi dernier, Nemanja Matic a fait son retour et l'ancien joueur de la Roma a même fait amende honorable via les réseaux sociaux. Mais cela ne l'empêche pas de toujours vouloir partir pour répondre à la demande de son épouse, laquelle souhaite que ses enfants soient dans une école internationale, ce qui n'est pas le cas à Rennes. Mais si Matic est déjà d'accord à l'Olympique Lyonnais, le club de John Textor a réussi à se mettre à dos la famille Pinault, laquelle a pris comme une vraie provocation l'offre envoyée par l'OL.

Rennes ne fera aucun cadeau à Matic et à Lyon

Evoquant à l'antenne le dossier Nemanja Matic, Grégoire Tallaron a expliqué que Lyon avait transmis aux responsables rennais une proposition nettement inférieure à deux millions d'euros, pour un joueur qui est encore lié jusqu'en juin 2025 avec la formation entrainée par Julien Stéphan. « Le divorce est presque consommé, reste à trouver un point de chute à Matic. Lyon est intéressé et s’est engouffré dans le dossier, mais ce que l’on nous dit à Rennes ce que l’OL a proposé 1 à 2 ME pour Matic, et la réponse c’est : « NON ». Donc il faudra trouver un club pour permettre à Matic de quitter Rennes et de rejouer au football », a précisé le journaliste de la chaîne cryptée en marge de la victoire de Rennes contre Nice (2-0), samedi soir au Roazhon Park. Le milieu de terrain va devoir parler de tout cela lundi avec Olivier Cloarc et Florian Maurice dans 24 heures en espérant trouver une solution qui convienne à tout le monde.