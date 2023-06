Un attaquant pour 1 ME, l’OL tente un coup improbable

Relégué en deuxième division allemande avec le Hertha Berlin, Dodi Lukebakio a l’embarras du choix. Plusieurs écuries s’intéressent à l’attaquant belge, y compris l’Olympique Lyonnais. Mais le club rhodanien a très peu, si ce n’est aucune chance de s’imposer sur ce dossier.

Compte tenu de la situation du propriétaire John Textor, on peut s’interroger sur les moyens dont dispose l’Olympique Lyonnais pour son recrutement. L’homme d’affaires américain se retrouve sous la pression de la DNCG qui lui demande d’injecter 60 millions d’euros d’ici l’audition prévue le 28 juin. Pour le moment, le patron du club rhodanien assure que les ventes de ses meilleurs joueurs ne sont pas prévus. Mais à travers le dossier Dodi Lukebakio (25 ans), force est de constater que le récent septième de Ligue 1 n’investira pas des montants énormes cet été.

En effet, l’Olympique Lyonnais, au même titre que l’Inter Milan, Villarreal et Fribourg, considère l’attaquant du Hertha Berlin comme une belle opportunité sur le marché des transferts. L’international belge vient de terminer la saison avec 12 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, sans pouvoir empêcher la relégation de son équipe, lanterne rouge de Bundesliga. Un joueur de son niveau ne devrait pas descendre à l’échelon inférieur, d’où sa cote pendant ce mercato estival.

Confirmation de l’intérêt de l'OL 🇫🇷 pour l'attaquant du Hertha Berlin 🇩🇪, Dodi Lukebakio 🇧🇪auteur de 12 buts et de 5 passes décisives en 33 matches (toutes compétitions confondues). Beaucoup plus de détails à venir sur FM sur le doss et Youtube ce soir. https://t.co/nFHc8d5gp0