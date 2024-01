Trois recrues en dix jours, l’OL va enflammer le mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Adryelson, Lucas Perri, Malick Fofana et Gift Orban, l’OL n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin et vise encore deux à trois recrues lors de ce mercato hivernal.

Seizième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est très actif sur le marché des transferts en ce mois de janvier. L’idée est clairement de renforcer l’effectif à la disposition de Pierre Sage afin d’assurer le maintien sans avoir à trembler lors des dernières journées de Ligue 1. Fofana, Orban, Perri et Adryelson ont d’ores et déjà renforcé les Gones lors de ce mercato hivernal… et ce n’est pas fini. D’autres renforts sont à prévoir à l’OL d’ici le 31 janvier selon les informations de L’Equipe. Dans son édition du jour, le quotidien national dévoile que l’Olympique Lyonnais attend « un autre joueur offensif » en plus de Gift Orban ainsi qu’un milieu de terrain.

Dans le secteur offensif, la priorité se nomme Arnaut Danjuma, actuellement prêté par Villarreal à Everton et dont la piste semble plus simple à concrétiser que celle menant à Saïd Benrahma de West Ham. Au milieu de terrain, les Gones espèrent toujours convaincre Rennes de leur vendre Nemanja Matic et ont identifié Ismail Yuksek comme plan B. Un attaquant et un milieu de terrain souhaités d’ici la fin du mercato… mais également un défenseur central. En effet, c’est bel et bien trois joueurs que l’OL souhaite encore recruter d’ici fin janvier puisque les négociations se poursuivent avec le FC Porto pour le prêt payant avec option d’achat de David Carmo, également courtisé par l’Olympiakos. Les dix jours à venir vont donc être bouillants du côté de l’OL et nul doute que les téléphones de John Textor, Matthieu Louis-Jean ou encore David Friio vont chauffer. La question est maintenant de savoir si le club rhodanien parviendra à atteindre tous ses objectifs dans cette dernière ligne droite du mercato.