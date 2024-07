Torturé par Pierre Sage, l'OL vainqueur en Autriche

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a pris le meilleur sur le WSG Tirol 3-2 ce vendredi après-midi. Les Lyonnais, qui menaient 2-0 après un doublé de Tolisso en première période, ont été rejoints par leurs adversaires. Mais, le 2-2 n'aura duré que trois minutes avant le but de la victoire signé Maxence Caqueret. Un score inquiétant pour Pierre Sage ? Pas vraiment. Le coach lyonnais a admis que son équipe était fatiguée après une semaine de préparation physique très intense. Il a souligné la réaction de son groupe et sa capacité à s'arracher pour l'emporter.

💪 𝗢𝗻 𝗲𝗻𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗲𝗻 𝗔𝘂𝘁𝗿𝗶𝗰𝗵𝗲 🇦🇹



Pour leur deuxième match de préparation, nos Gones décrochent une nouvelle victoire en l'emportant 3 buts à 2 face au WSG Tyrol ! ☑🔴🔵



2-3 #WSGTOL pic.twitter.com/daACmyUYBT — Olympique Lyonnais (@OL) July 19, 2024

« Il y a beaucoup de choses à perfectionner. On s’est aperçu aujourd’hui que jouer 45 minutes pour les joueurs après la semaine que l’on vient de vivre, c’était très compliqué. L’idée c’était qu’ils jouent un peu sous fatigue, que les principes que l’on veut développer commencent à infuser. Pour les joueurs, ce sont des conditions extrêmes dans le sens où on a fait une semaine à 9 séances. Chose qu’ils ne feront jamais dans une saison. Il y a quelque chose de positif. Dans les deux mi-temps, ils ont eu la volonté de s’accrocher, de continuer à faire en sorte que l’équipe soit performante. Même si on s’est fait rattraper en seconde mi-temps, il y a quand même eu des réactions. On a souvent fait la différence sur notre côté gauche », a t-il confié à OL Play après le match.