Tony Parker dribble l’OL, une grosse annonce se prépare

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a récemment connu des changements importants au sein de son organigramme. Tony Parker est notamment parti du conseil d’administration d’OL Groupe il y a un an et demi.

L'OL compte bien repartir sur des bases saines la saison prochaine. Les Gones afficheront encore une fois des ambitions fortes. Surtout que la fin du précédent exercice a donné quelques espoirs solides. John Textor veut pérenniser tout cela en recrutant des joueurs séduisants cet été si la DNCG le lui permet. Il s'agira également pour le businessman américain de s'entourer des meilleures personnes possibles. Textor aurait d'ailleurs beaucoup aimé pouvoir de nouveau compter sur le soutien de Tony Parker, qui a aujourd'hui pris ses distances avec l'OL. L'ancien des Spurs n’occupe plus aucune fonction au sein de l’Olympique Lyonnais depuis son départ du conseil d’administration d’OL Groupe il y a un an et demi. Et le fait d'avoir été grillé par Jean-Michel Aulas dans le dossier de reprise de la LDLC Arena n'a rien arrangé.

Tony Parker et l'OL, c'est sans doute terminé mais...

S'il n'est plus affilié à l'Olympique Lyonnais, alors qu'il était pourtant pressenti un temps pour prendre la relève d'Aulas, Tony Parker aurait en revanche toujours des projets liés au monde du football. Dans des propos rapportés par Le Progrès, TP indique notamment : « Nous étions en discussions avec John Textor. Mais j’ai préféré tout mettre en pause parce que j’ai peut-être d’autres possibilités et je réfléchis à mes opportunités dans le football. Il y a différents projets et je les examine… ». Reste à savoir où ses projets pourraient le mener, alors que Tony Parker n'a jamais caché vouloir devenir un homme important pour un club de football au plus haut niveau. John Textor va devoir se faire une raison, l'OL a très certainement laissé passer sa chance avec la légende française de NBA.