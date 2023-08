Toko Ekambi met l'OL dans la galère pour 0,5 ME

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Toujours sous contrat avec l'Olympique Lyonnais, Karl Toko Ekambi cherche à trouver un nouveau club. Malgré des négociations avancées avec Fenerbahçe, un accord n'a toujours pas été trouvé.

Auteur d'une saison 2022/2023 compliquée avec une première partie à l'OL puis la seconde avec le Stade Rennais, Karl Toko Ekambi qui avait pourtant approché la barre des 20 buts lors de l'exercice précédent toutes compétitions confondues, a eu beaucoup plus de mal. En désaccord avec la direction rhodanienne, l'attaquant camerounais cherche absolument à quitter Lyon. Plusieurs clubs sont intéressés par ses services comme par exemple Fenerbahçe. Une destination qui semble convenir à l'ancien joueur de Villarreal. Septième du championnat la saison dernière, Fenerbahçe doit se relancer après de nombreux échecs, afin de revenir sur le devant de la scène en Süper Lig. Toutefois, si le club turc souhaite réellement recruter Karl Toko Ekambi, les deux parties ont du mal à se mettre d'accord sur les modalités de ce transfert.

Toko Ekambi (trop) gourmand avec Fenerbahçe

🚨🚨 Fenerbahçe’nin teklif ettiği maaş ile Karl Toko Ekambi’nin istediği maaş arasında yaklaşık 500 bin euro fark kaldı. Fenerbahçe son teklifini iletti. Karl Toko Ekambi teklife cevap vermek için biraz daha süre istedi.



📰 Yağız Sabuncuoğlu pic.twitter.com/29ZjJSzVWX — Sports Digitale (@SportsDigitale) August 5, 2023

Indésirable à l'OL, l'ancien joueur du SCO d'Angers se montre visiblement très gourmand avec Fenerbahçe. Comme l'avance le journaliste Yağız Sabuncuoğlu pour Sport Digitale, Karl Toko Ekambi réclame un salaire trop élevé pour rejoindre la formation d'Ismail Kartal. Le joueur de 30 ans demande 500 000 euros de plus que ce que propose Fenerbahçe, qui attend une contre-proposition plus raisonnable de la part de l'international avec les Lions indomptables (55 sélections). L'OL souhaite de toute façon se débarrasser du buteur dont le contrat arrive à son terme en juin 2024. Évalué à 8 millions d'euros selon le site Transfermarkt, Karl Toko Ekambi conserve une belle cote sur le marché des transferts mais reste désireux de prendre son temps. Les exigences salariales trop élevées de Toko Ekambi risquent de faire capoter son départ de Lyon. L'offre de Fenerbahçe est la dernière et le natif de Paris étudie la proposition avant de prendre une décision sur son avenir.