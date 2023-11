Thierry Henry va faire pleurer les supporters de l’OL

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Tenu une nouvelle fois en échec par le FC Metz en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais en toujours plus en crise. Cela n'a pas empêché Thierry Henry de se replonger dans les plus belles années lyonnaises.

Actuellement, Lyon traverse clairement sa plus grande crise au XXIe siècle. Une crise sportive, économique, voire même identitaire. Un constat alarmant pour un club qui dominait outrageusement le championnat français il y a 15 ans. Une époque où Juninho faisait rêver tous les supporters des Gones, notamment grâce à son talent immense de tireur de coup franc. Un talent reconnu à sa juste valeur par de nombreux joueurs, comme Thierry Henry. L'actuel coach de l'équipe de France espoirs s'est exprimé au micro de Téléfoot au sujet de l'ancien milieu de terrain de l'OL. Henry n'a pas peur des mots et estime que Juninho est de loin, le plus grand tireur de coup franc de l'histoire du football. Un moment nostalgique qui doit faire regretter les Lyonnais avec la période actuelle plus que compliquée.

Henry fait regretter les Lyonnais avec Juninho

"Le plus grand tireur de coup franc ? Juninho. On s'arrête, c'est fini"



Quand Thierry Henry parle de Juninho, et raconte une anecdote d'une séance de coup franc avec lui, à New York (@BarniaudSeb) pic.twitter.com/kyImKGLzXm — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 5, 2023

« Le plus grand ? Juninho. On s’arrête, c’est fini. Roberto Carlos, c’était différent. Il y a des mecs qui veulent frapper comme Juninho aujourd'hui, mais moi si je veux frapper comme lui, je me fais mal. Si je fais ça, il faut que je retourne en enfance et que je remette des chaussures orthopédiques. Juni est venu jouer avec moi avec les Red Bull à New York. Au début, je pensais qu’il ne faisait pas exprès. Il est venu à l’entraînement et je lui dis : ’’Juni, tu ne fais pas exprès en vrai, tu tirais mais tu laissais flotter la balle’’. Il me répond : ’’non, regarde’’. Et là, il met une première lucarne qui part sur le côté droit, deuxième lucarne, la balle flotte et part de l’autre côté. Je lui ai dit pardon. Normalement tu appuies sur un bouton pour faire tourner le ballon. Blague à part, Juninho, c’était un penalty en fait » a expliqué l'ancien joueur des New York Red Bulls. Une époque qui semble encore plus lointaine à cause de la situation du club rhodanien.