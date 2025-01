Textor fait un tour de magie, le mercato de l’OL relancé

Dans : OL.

Une fin de mercato agitée à l'Olympique Lyonnais, c'est désormais possible avec le tour de passe-passe réalisé par John Textor, et confirmé ce vendredi.

Présent ce vendredi en conférence de presse pour présenter Paulo Fonseca, John Textor a une nouvelle fois fait le show. Le propriétaire américain a bien évidemment dit tout le bien qu’il pensait de son nouvel entraineur, tout en rendant hommage publiquement au travail effectué par Pierre Sage pour redresser le club. « Un changement douloureux mais nécessaire » selon le boss de l’OL, qui sait que sa décision n’est pas la plus populaire qui soit, mais qui assume aussi le fait de s’en ficher royalement. A l’image de sa réaction à la fin du match contre Ludogorets où il a fait des selfies avec les spectateurs pendant que les supporters convoquaient une nouvelle fois les joueurs au pied de la tribune, John Textor dirige son club comme bon lui semble.

Maitland-Niles change de passeport

Et en conférence de presse, il a expliqué une petite feinte stratégique qui pourrait bien faire vivre une fin de mercato plus musclée que prévu. En effet, l’Américain a fait savoir que Ainsley Maitland-Niles était allé au bout de ses démarches et avait obtenu un passeport de la Barbade. Et en vertu des accords de Cotonou, l’ile des Caraïbes est incluse dans les accords commerciaux de l’Union Européenne et permet notamment de lever des barrières type douane ou droit au travail. Résultat, l’Anglais n’est plus un joueur extra-communautaire désormais, et libère donc une place à l’OL.

Bien évidemment, ce mouvement demandé par John Textor n’est pas anodin. Pour de nombreux suiveurs, c’est un signe que le boss d’Eagle se réserve le droit d’effectuer une ultime surprise dans ce mercato, avec par exemple la venue d’un joueur de Botafogo sous la même forme que Thiago Almada. Un scénario alambiqué, mais qui ne surprendrait personne tant l’Américain a pris pour habitude de jongler avec l’argent et les règlements pour parvenir à ses fins, et « s’amuser » entre ses clubs comme il le dit.