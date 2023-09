Textor a trahi l'OL dans les dernières heures du mercato

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a fait signer Diego Moreira et Paul Akouokou dans les ultimes heures du mercato. Mais John Textor négociait avec le PSG pour avoir Hugo Ekitike sauf que ce n'était pas pour l'OL.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais n’ont pas réellement eu l’occasion de s’enflammer lors de ce mercato, la signature d’Ernest Nuamah étant le seul rayon de soleil d’un été bien terne. Et c’est même dans les derniers instants du mercato que l’OL a fait signer deux joueurs qui ne suscitent aucun enthousiasme, à savoir Paul Akouokou et Diego Moreira. Si Matthieu Louis-Jean a fait ce qu’il pouvait durant le dernier jour du marché des transferts, John Textor s’est focalisé sur un joueur du Paris Saint-Germain. Selon L’Equipe, le propriétaire d’OL Groupe a multiplié les échanges téléphoniques avec Nasser Al-Khelaifi, qui gérait lui le dossier Randal Kolo Muani. John Textor, qui avait vendu Bradley Barcola pour 50 millions au Paris Saint-Germain, espérait faire venir un joueur des champions de France. Mais le quotidien fait une confidence époustouflante.

Textor s'acharne sur le dossier Ekitike, mais pas pour l'OL

🚨 L’ailier portugais de Chelsea, Diego Moreira, en prêt à l’OL jusqu’à la fin de la saison 💥🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) September 1, 2023

En effet, John Textor et Nasser Al-Khelaifi ont en effet longuement et plusieurs fois parlé du dossier Hugo Ekitike, le jeune attaquant rémois arrivé l’été dernier au PSG. Mais ce n’était pas du tout pour le faire signer à l’Olympique Lyonnais. « Alors que, vendredi, l'OL peinait à finaliser le recrutement un numéro 6 et à trouver un ailier pour pallier le départ de Barcola, Textor trouvait le temps d'appeler son homologue parisien à plusieurs reprises pour tenter de finaliser l'arrivée d'Hugo Ekitike à... Crystal Palace. Le propriétaire de l'OL a fait jouer ses relations et multiplier les coups de fil avec le président du PSG pour tenter de faire venir l'attaquant français dans le club londonien », raconte le quotidien sportif. Un dossier qui n'a pas abouti. De quoi sérieusement agacer les supporters de l'Olympique Lyonnais, lesquels se demandent à quoi joue réellement l'homme d'affaires américain au moment où on a appris qu'il n'avait pas payé une partie de ce qu'il devait à Jean-Michel Aulas dans les délais.