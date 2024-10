Textor a guéri l'OL, son coup de balai est salué

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison. Mais la confiance est de mise concernant une place sur le podium à l'issue du championnat de Ligue 1.

Les hommes de Pierre Sage restent sur une belle série de quatre victoires de suite toutes compétitions confondues. Une belle série que les Gones ne vont pas devoir gâcher. Surtout que la concurrence s'annonce difficile cette saison en Ligue 1. L'OL sait donc ce qui lui reste à faire pour figurer dans le bon wagon du championnat. Les investissements ont été nombreux l'été dernier et il en va même de la santé économique du club rhodanien. Si l'OL a déjà connu la défaite trois fois en Ligue 1, les choses aperçues ces dernières semaines rendent confiants les fans et observateurs lyonnais. Ce n'est pas Edward Jay qui dira le contraire.

L'OL a fait les bons choix ?

Sur le plateau de BFM Lyon, le journaliste a en effet dévoilé le fond de sa pensée sur le sujet, saluant le coup de balai fait il y a quelques mois. « Il y a un peu de retard à l'allumage mais c'est déjà beaucoup mieux que la saison passée. On a deux mois d'avance et vu que la saison passée, ça s'est terminé à la sixième place... Il faudrait le même miracle. Non mais on sent que quelque chose s'est mis en place. Il y a eu 4 victoires derrière la climatisation de Marseille. C'est pas évident mentalement de se remettre de ça. Le match face à Lens est plus représentatif. Il y a eu de la solidarité et beaucoup de bonnes choses. L'effectif quand même, il est de meilleure qualité, tout comme l'entourage du club. Mais il ne va plus falloir trop trainer en route », a notamment indiqué Edward Jay, confiant mais qui sait ô combien la route s'annonce longue pour des Gones encore peu sûrs de leurs forces mais qui ont retrouvé un bel état d'esprit.