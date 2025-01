Terribles incidents après Bourgoin-OL, les vidéos glaçantes

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Si sportivement, l'OL n'a pas été au niveau face à Bourgoin, que dire des supporters lyonnais qui sont pointés du doigt pour des agissements terribles dans le stade de leur club "partenaire".

Finaliste l’an dernier, l’Olympique Lyonnais voit son aventure en Coupe de France s’arrêter brutalement. Les Lyonnais se sont inclinés aux tirs au but face à une formation de National 3, soit la cinquième division. Malgré un départ compliqué, l’OL semblait remis dans le bon sens, mais se faisait rejoindre sur une bourde d’Omari pour finalement s’incliner aux tirs au but. Si Pierre Sage a parlé de honte et de déshonneur, les supporters lyonnais n’ont rien fait pour prendre cette terrible élimination avec retenue, qui plus est dans le stade d'un club partenaire.

Des sièges lancés sur le public

15.01.2025🇫🇷FC Bourgoin Jallieu - Olympique Lyon, Stunning upset in the French Cup. Fifth-division side Bourgoin-Jallieu knocks out Ligue 1 giants Lyon. After the match Bourgoin Jallieu meet with Lyon on the pitch, click for more videos here: https://t.co/OjXgtEI5Ia pic.twitter.com/QNVetbhir4 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 15, 2025

Une fois le coup de sifflet final donné, les joueurs et supporters de Bourgoin ont fêté la qualification, mais quelques minutes, le terrain devenait une véritable scène de règlement de comptes. Des supporters lyonnais avaient réussi à changer de tribune pour, d’un côté s’en prendre aux familles des joueurs locaux selon But, et d’un autre descendre sur le terrain pour se battre avec des supporters de Bourgoin révèle L'Equipe. Les sièges du parcage lyonnais ou du reste du stade ont été arrachés pour être jetés sur le public. Le Progrès rapporte que des sources concordantes ont dénoncé des insultes racistes venues de la tribune lyonnaise. Une femme d'une quarantaine d'année a été évacuée par les secours et transporté à l'hôpital après avoir été touchée au dos. Les CRS sont intervenus pour séparer même si cela a été rendu compliqué par les différents attroupements sur le terrain.

Laurent Prud’Homme, directeur général de l’OL, n’a pas attendu bien longtemps pour comprendre ce qu’il s’était passé, et s’est excusé auprès du président de Bourgoin pour l’attitude de ses propres supporters. Le dirigeant du club qualifié, a déploré les agissements des Bad Gones, les nommant explicitement, tout en soulignant qu'ils ne « représentaient pas l'OL » selon lui, histoire de ne pas résumer le club rhodanien à ces agissements. Si les déplacements des supporters sont toujours aussi compliqués au plus haut niveau, à l’image de ce qu’il a pu se passer à Nantes samedi dernier où des « fans » de l’OM et de Bordeaux se sont affrontés, même les matchs de Coupe de France ne sont pas épargnés.