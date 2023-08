Tagliafico veut partir, nouveau bras de fer à l'OL ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Quelques jours après le transfert de Castello Lukeba à Leipzig, l’OL est cette fois attaqué par l’Ajax Amsterdam pour Nicolas Tagliafico. Un intérêt qui ne laisse pas insensible l’international argentin.

Le mercato estival est décidément une lutte de tous les instants pour l’Olympique Lyonnais. Après avoir déclaré par l’intermédiaire du président Santiago Cucci que les meilleurs joueurs ne partiraient pas cet été, l'Olympique Lyonnais a été contraint de céder dans le dossier Castello Lukeba. Face à la volonté du joueur de partir pour rejoindre Leipzig, le club lyonnais a accepté une offre estimée à 35 millions d’euros bonus compris. « Castello Jr » sera-t-il le seul taulier de l’OL à faire ses valises cet été ? Jusqu’à présent, John Textor tient bon malgré les offensives du PSG pour Bradley Barcola. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà qu’un autre titulaire de Laurent Blanc est courtisé. Il s’agit de Nicolas Tagliafico.

Comme annoncé lundi midi par le Telegraaf, l’international argentin est ciblé par l’Ajax Amsterdam, qui aimerait le faire revenir un an seulement après son départ à l’OL. Ce mardi, le média néerlandais nous en dit davantage sur ce dossier et indique notamment que Nicolas Tagliafico est très favorable à un retour à l’Ajax lors de ce mercato estival. Déçu par la tournure que prennent les évènements à l’OL avec un recrutement mitigé et une seconde année sans coupe d’Europe, le champion du monde 2022 a fait savoir à ses agents qu’il voulait revenir à l’Ajax. Comme pour Barcola, la volonté du joueur ne fait pas tout et les négociations seront âpres avec l’OL.

L'OL réclamerait environ 5 ME pour Tagliafico

Il faut dire que John Textor n’a pas prévu de perdre son expérimenté latéral gauche, ce qui rend l’Ajax assez pessimiste quant à la conclusion de ce dossier. En raison du salaire du joueur et du prix fixé par Lyon -qui se situerait aux alentours de 5 millions d'euros-, le club néerlandais ne croit pas en ses chances de faire revenir Nicolas Tagliafico. Le joueur ayant exprimé son envie de revenir, l’Ajax va tout de même tenter le tout pour le tout en faisant le forcing auprès de l’Olympique Lyonnais. Reste maintenant à voir si les dirigeants rhodaniens tiendront bon ou si comme pour Lukeba, ils finiront par craquer devant l’insistance du joueur. Quoi qu’il en soit, malgré ses envies d’ailleurs, Nicolas Tagliafico a fait figure de taulier expérimenté face à Strasbourg dimanche soir. Au-delà de son but, le défenseur argentin a comme souvent été l’un des meilleurs Lyonnais sur le terrain.