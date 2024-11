Tagliafico frustre l’OL, c’est l’occasion rêvée

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Entré dans la dernière année de son contrat à l’Olympique Lyonnais, Nicolas Tagliafico n’est pas près de prolonger. Le latéral gauche se dirige plutôt vers un départ libre l’été prochain, lui qui reste annoncé dans le viseur du Betis Séville en Espagne.

Contrairement à Rayan Cherki, à qui la direction a imposé une prolongation sous peine de rester à l’écart, Nicolas Tagliafico n’a pas été inquiété malgré la perspective d’un départ libre l’été prochain. Le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais a toujours fait partie des plans. Cette saison, l’Argentin de 32 ans doit certes composer avec la concurrence d’Abner Vinicius. Mais dans son édition de ce vendredi, le quotidien régional Le Progrès indique que le champion du monde 2022 garde l’avantage par rapport au Brésilien.

Le Betis ne lâche pas Tagliafico

Autant dire que le club rhodanien serait ravi de prolonger son contrat et de le conserver. Ce n’est toujours pas la tendance évoquée en Espagne où le média Estadio Deportivo ne voit pas de rapprochement entre les deux parties. A l’heure actuelle, Nicolas Tagliafico serait très loin d’une prolongation. Une situation idéale pour le Betis Séville. Lors des derniers mercatos, le club andalou a tenté sa chance à plusieurs reprises sans jamais parvenir à un accord avec l’Olympique Lyonnais.

Si la situation n’évolue pas, le pensionnaire de Liga n’aura plus qu’à convaincre l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam dont on ignore encore les réelles intentions. « Je sais que je suis en fin de contrat en juin prochain, mais je me focalise pour donner le meilleur de moi-même afin que l’OL remplisse ses objectifs, répondait le Gone cette semaine. Et en juin, on verra. Je suis plus concentré sur le présent que sur l’avenir. On veut remettre l’OL en Ligue des Champions, c’est l’objectif commun de l’équipe. » Ainsi, Nicolas Tagliafico pourrait quitter Lyon par la grande porte.